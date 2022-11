Soledad Murillo: "Vengo con toda mi experiencia a conseguir el voto del desencanto socialista"

La exprofesora de la Universidad de Salamanca y exsecretaria de Estado de Igualdad, en dos ocasiones, Soledad Murillo presenta a los medios de comunicación su candidatura, a falta de los avales correspondientes, que superará sin problema, a las primarias socialistas para la Alcaldía de Salamanca. Murillo dejó claro que "vengo a reactivar el voto del desencanto en las filas socialistas".

Soledad Murillo, que en toda la comparecencia, celebrada en un café emblemático como El Alcaraván, intentó explicar que "no soy candidata de nadie, soy candidata de mí misma. No vengo a luchar contra ningún compañero, sino a trabajar, porque no soy conformista, para ser la próxima alcaldesa de Salamanca".

A este respecto, preguntada si era la candidata de las ejecutivas provincial, regional y nacional, abundó en que "soy candidata de mí misma, por propia iniciativa para luchar contra el desencanto y el conformismo, y muy agradecida de que piensen en mí, porque algo verán, como las llamadas que tuve de Jesús Caldera y Carmen Romero para formar parte de sus equipos".

Soledad Murillo explicó que "me presentó con el aval de mis años en la política. Recordar que ya fui concejala con Enrique Cabero, y aquello era luchar contra un muro, por muchas inciáticas o mociones que presentáramos". Además, también puso su aval en la "coordinación. Porque mi idea siempre ha sido hablar para negociar y coordinar, como tuve que hacer en el ámbito de la Igualdad con Comunidad Autónomas muy complicadas".

Esta "experiencia es la que quiero para que, el Ayuntamiento de Salamanca, sea el eje coordinador para sacar a la ciudad fuera. El turismo es importante, pero también la Universidad, la investigación, el propio Parque Científico".

Finalmente" Murillo, que dijo "no tener perfilado aún su equipo, aunque presentaré mi candidatura ante la asamblea del PSOE acompañada por militantes de base, como yo, que nunca he tenido cargos dentro del partido", finalizó la intervención dejando claro, nuevamente, que viene "avalada por su experiencia en la gestión y distribución de fondos europeos, como también en la coordinación de equipos".

