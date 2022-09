Sanidad destina inicialmente a la provincia de Salamanca 54.720 vacunas de Covid-19

Salamanca comienza a recibir vacunas para luchar contra el covid y, de paso, la tradicional vacunación contra la gripe con la franja de edad más avanzada. Así, la Junta de Castilla y León inicia la vacunación de la cuarta dosis frente a la Covid-19 este lunes 26 de septiembre. En este ejercicio, la Consejería de Sanidad ha destinado a la provincia de Salamanca un despliegue inicial de 54.720 dosis.

En Salamanca la población de 60 años y mayores susceptible a recibir esta cuarta dosis pandémica es de 112.263 personas.

El delegado territorial, Eloy Ruiz, ha querido estar en el inicio de la administración de la vacuna en la Residencia Asistida Provincial, de la Diputación de Salamanca, y ha insistido en la buena organización que ha primado en Salamanca desde que se inició la vacunación contra la Covid.

La administración de esta cuarta vacuna se realizará inicialmente en personas institucionalizadas en residencias y seguirá con aquellas de 80 años y más, atendiendo al criterio de mayor vulnerabilidad para el acceso más inmediato a esta dosis de recuerdo.

Esta campaña está previsto que sistematice la inmunización antigripal para las personas de 60 años o más, grupos sanitarios y sociales y grupos de riesgo.

La disponibilidad de las nuevas unidades frente a la Covid-19 y de la vacuna de la gripe irá determinando la progresiva accesibilidad de las diferentes horquillas etarias que componen el grupo poblacional que tiene recomendada la cuarta dosis, de acuerdo con lo establecido para el conjunto del Sistema Nacional de Salud atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales.

En Salamanca las convocatorias se realizarán por bandos y el lugar de vacunación serán los Centros de Salud y el SUAP. Como se ha venido haciendo hasta el momento, se publicarán semanalmente los diferentes grupos poblacionales convocados.

Se trata, por tanto, de vacunar con dosis de recuerdo frente a la COVID-19 a las personas con pauta vacunal completa de 60 años o más, personas internas en residencias de mayores y otros centros de discapacidad, aquellas en condiciones de riesgo y al personal sanitario y sociosanitario. También a los que por alguna circunstancia no recibieron la tercera dosis, se les ofrecerá dicha posibilidad.

La dosis de recuerdo de esta campaña de otoño se realizará con las nuevas vacunas que generan protección frente a las subvariantes de ómicron, incluidas BA.4 y BA.5, así como frente a otras variantes que circularon con anterioridad. Se administrará, al menos 5 meses desde la última dosis administrada. En el caso de una infección reciente en personas de 80 y más años de edad, residentes en centros de mayores y personas con alto grado de inmunosupresión se recomienda la administración de la dosis de recuerdo respetando un periodo de 3 meses tras la infección. En el resto de personas de este grupo el intervalo será de al menos 5 meses tras la infección.

En el caso de las personas institucionalizadas en residencias, su vacunación se realiza a través de equipos de vacunación de enfermería que acudirán a estas instituciones para inocular ambas vacunas a los residentes. La vacunación del personal sociosanitario se realizará en el SUAP y Centros de Salud mediante autocita.

Eloy Ruiz ha resaltado la importancia del compromiso personal de los ciudadanos más vulnerables ante la gripe. El delegado territorial ha recordado el carácter voluntario y gratuito de la vacuna, no solo para las personas mayores de 60 años, sino para todos aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo sanitario o social. “La vacunación nos protege a todos, y el compromiso y la solidaridad individual es un factor clave en esta campaña”, ha señalado.

Más de 100.000 salmantinos inmunizados en 2021

Las vacunaciones en general –y frente al virus gripal, más concretamente- son una de las medidas preventivas de salud pública más eficaces frente a enfermedades transmisibles, reduciendo su mortalidad y morbilidad.

Durante la campaña antigripal de 2021 un total de 108.553 salmantinos accedieron a la vacuna frente a la gripe, lo que asciende a un total del 33,11% de la población. La provincia de Salamanca superó así la media de la Comunidad, que se sitúa en un 30,76% de castellanoleoneses vacunados.

Grupos de riesgo recomendados para la vacuna antigripal

El delegado de la Junta, Eloy Ruiz, asiste al inicio de la vacunación de la cuarta dosis contra el Covid-19

Sanidad presenta este año como lema de la campaña ‘La mejor protección para ti y para los que te rodean’, con la intención de reforzar el mensaje y el convencimiento social de que la vacunación antigripal no sólo es una vía de protección individual sino que se confirma año tras año como elemento fundamental para el cuidado de la salud colectiva.

La vacunación frente a la gripe es voluntaria y gratuita para las personas que así lo tienen recomendado por ser mayores de 60 años, por su pertenencia a grupos de riesgo sanitario o social y formar parte de otros grupos de interés para la Comunidad; y también a las gestantes, en cualquier momento del embarazo y a mujeres hasta seis meses tras el parto, si no se han vacunado durante el embarazo.

Los grupos de riesgo sanitario que tienen recomendada la vacuna antigripal son las personas de 60 años y más; adultos y niños mayores de seis meses que padezcan enfermedades crónicas -pulmonares, cardíacas, renales, hepáticas, oncológicas, neuromusculares graves, diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples, fístula de líquido cefalorraquídeo, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria crónica, etc.-; personas con discapacidad y/o déficit cognitivo -síndrome de Down, demencias, etc.-; pacientes crónicos de cualquier edad institucionalizados; niños y adolescentes, de entre seis meses y dieciocho años, que reciban tratamientos prolongados con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reye tras la gripe; personas con obesidad mórbida -índice de masa corporal superior a 40-; y niños entre los seis meses y los dos años de edad, con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas.

La vacunación se estima necesaria también para residentes de cualquier edad en instituciones -geriátricos y de asistencia a enfermos crónicos, disminuidos psíquicos, etc.-; trabajadores de centros sanitarios; personas que puedan transmitir la gripe a pacientes de riesgo: trabajadores de centros asistenciales de mayores, trabajadores sociales de similar dedicación -atención a crónicos-; cuidadores y convivientes con personas de riesgo; estudiantes en prácticas en centros sanitarios; servicios esenciales para la Comunidad: bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil, etc.); trabajadores de granjas y mataderos de aves y otros relacionados con el medio ambiente; y personal de centros educativos de Castilla y León en cualquier nivel de enseñanza.

La vacunación antigripal es primordial para los enfermos crónicos, por cuanto les protege de los posibles agravamientos y complicaciones que, en sus patologías de base, pueda causar la gripe, por lo que es fundamental que se inmunicen ante la enfermedad.

En el Área de Salud de Salamanca, se ofrecerá la vacunación conjunta COVID y gripe siempre que sea posible y se informará mediante bandos de las diferentes convocatorias. También se crearán citas específicas para aquellas personas que se vacunen únicamente de la gripe, que en este caso empezarán a finales de octubre. Para no sobrecargar los Centros de Salud es muy importante estar atento a la información que SACYL publicará en los medios de comunicación y la página web de Salud Castilla y León.

Sigue los temas que te interesan