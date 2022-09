El PSOE denuncia que Iglesias utiliza la Diputación de Salamanca para "dirimir con su partido"

El Grupo Socialista de la Diputación de Salamanca denuncia que el presidente de la institución, Javier Iglesias, "dejando al diputado de Economía a los pies de los caballos", anuncia un Plan de ayuda energética para "dirimir con su propio partido e, incluso, a espaldas de sus diputados".

El PSOE recela y ha puesto en duda que el Plan de ayuda a los municipios para paliar los efectos del sobrecoste de la energía “esté fundamentado, tenga presupuesto y lo que es peor, vaya a ponerse en marcha o llegar a los ayuntamientos de la provincia”.

Así lo han denunciado hoy en rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista en la institución provincial, Fernando Rubio, acompañado por el diputado provincial Manuel Ambrosio Sánchez quienes han calificado dicho Plan, como “un conejo sacado de la chistera y nueva venta de humo por parte del presidente Iglesias”

Rubio ha mostrado su incredulidad por este anuncio efectuado por el presidente en el acto de celebración del Día de la Provincia cuando los socialistas desde hace años, mucho antes de la pandemia, “hasta en nueve ocasiones en diferentes órganos de la Diputación” ha argumentado, “hemos venido demandando planes de inversión de este tipo para los municipios recibiendo el no por respuesta por parte del equipo de gobierno del PP”

La última petición de este tipo fue realizada por el propio portavoz socialista el pasado día 20 de septiembre, un día antes del anuncio hecho público por el presidente de la Diputación. Una petición centrada en la puesta en marcha de un Plan de inversión vinculado a los remanentes, “dinero presupuestado pero no ejecutado algo, en lo que el equipo de gobierno provincial del PP y su presidente son especialistas”, rechazada por el propio diputado popular de economía y hacienda alegando, de forma literal, ha indicado Rubio, “que no había crédito, que ya estaban invirtiendo mucho, que no se le podía reprochar nada a la institución, y que los socialistas pedíamos dicho Plan porque no gobernábamos”

Este hecho demuestra, ha incidido el portavoz socialista, que el Plan anunciado entonces por el presidente de la Diputación Javier Iglesias “y a espaldas de los suyos” que no tenían ni tienen conocimiento de él veinticuatro horas antes, “es un canto de sirena más, sacando la pandereta, que incluye además un desprecio a la oposición constructiva del PSOE, una deslealtad impropia y un desprecio hacia sus compañeros de formación y de gobierno” y lo que es peor, es un síntoma de lo que Javier Iglesias está haciendo con la provincia “ sin importarle nada su situación, que se desangre, que se despueble, y poniéndola siempre por debajo de su lucha interna, sus intereses particulares y sus chafardeos con su partido, para él la Diputación solo es un juguete”, ha concluido Fernando Rubio.

"Un Plan que Iglesias se saca de la manga"

Una argumentación con la que ha coincidido el diputado provincial socialista y alcalde de Morille, Manuel Ambrosio Sánchez, quién en su intervención ha ido más allá, mostrando su sorpresa e indignación por un Plan “que el señor Javier Iglesias se saca de la manga” y que confirma los tres años de despropósitos durante esta legislatura en los que siempre ha habido disensiones entre los miembros de equipo de gobierno “pero nunca hasta llegar al punto de que el propio presidente deje a los pies de los caballos al diputado de economía desmintiendo la posibilidad de poner en marcha dicho Plan, pedido hasta en nueve ocasiones por los socialistas, para luego, un día después, anunciarlo él mismo en un nuevo acto de caudillismo”

Un Plan de emergencia energética del que “nadie sabe nada”, los miembros del equipo de gobierno de Javier Iglesias, “aún saben menos” ha insistido el diputado provincial socialista, una cuestión que no dejaría de ser nada más que una cuestión interna, de mal funcionamiento del equipo de gobierno del PP y de la casa, ha continuado, “si no fuera porque perjudica gravísimamente a los municipios de la provincia, que tienen muchas necesidades y siguen sin saber cuándo y cómo va a llegar el dinero del Plan anunciado por Iglesias y que, mucho nos tememos, es solo una ocurrencia más de las suyas”.

