Finalizan los másteres para profesores de Lengua y Cultura Españolas y de Literatura de la UPSA

Los alumnos del Máster Internacional para Profesores de Lengua y Cultura Españolas y del Máster en Literatura Hispanoamericana y su aplicación a docencia de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU) han concluido con éxito estos posgrados. Los estudiantes, profesores de español procedentes de Estados Unidos, Latinoamérica y España, han finalizado hoy la estancia presencial en Salamanca, desarrollada durante las últimas tres y dos semanas, respectivamente.

El Máster Internacional para Profesores de Lengua y Cultura Españolas ha contado en esta edición con casi un centenar de alumnos. Este título se lleva desarrollando en colaboración entre las dos instituciones desde hace más de 15 años y la estancia en Salamanca, desde el pasado 4 de julio, completa los conocimientos adquiridos de forma virtual en los meses anteriores.

Por su parte, en este curso se ha llevado a cabo la l edición del Máster en Literatura Hispanoamericana y su aplicación a la docencia impartido también de forma conjunta con FIDESCU. La primera promoción, integrada por 26 estudiantes de Estados Unidos, han completado en nuestra Sede central la formación semipresencial del posgrado desde su llegada, el pasado 11 de julio.

La despedida de los alumnos, celebrada en el Auditorio San Juan Pablo II, ha contado con la presencia del vicerrector de Internacionalización y Estudiantes, Juan Manuel Castro; la directora de la Fundación FIDESCU, María Teresa Pérez; la coordinadora de Lengua y Cultura Españolas, Cristina García, y la profesora de este mismo Servicio, Rosario Nevado.

El vicerrector de Internacionalización y Estudiantes, Juan Manuel Castro, ha expresado que "es un verdadero placer celebrar este día con ustedes, haberles impuesto estas becas y ver cómo han culminado esta etapa con nosotros. Cualquier estudiante que haya pasado por nuestras aulas, sea por cuatro años o sea por dos o tres semanas, siempre va a pertenecer a la Universidad Pontificia de Salamanca y siempre va a formar parte de nuestra casa, no importa el tiempo que pase. Queremos simbolizar un vínculo especial del que nos sentimos especialmente orgullosos y del que esperamos que ustedes también se vayan satisfechos". Asimismo, Castro ha indicado que "la UPSA siempre ha querido dejar una huella particular en nuestros alumnos, algo que les identifique como únicos y especiales, sin importar de dónde sean. A partir de ahora tendrán una conexión particular que les identificará y les unirá entre países, por eso queremos encomendarles que sean embajadores de los valores y filosofía de nuestra Universidad por todos los rincones del mundo".

La directora de la Fundación FIDESCU, María Teresa Pérez, ha dado la enhorabuena a los alumnos "porque han conseguido el reto. Sabemos que para muchos ha sido muy difícil llegar hasta aquí y aún así han hecho el esfuerzo de venir a Salamanca. Todo ello es una satisfacción porque vemos el interés y la capacidad para coordinar la vida personal con los estudios". En este sentido, Pérez ha señalado que "ahora, en Salamanca, es el momento más feliz, pero lo mejor para nosotros ha sido el contacto con todos ustedes durante todo el año".

Finalización de postgrados en la UPSA

Máster Internacional para Profesores de Lengua y Cultura Españolas

El objetivo de este posgrado es proporcionar una formación integral basada en tres ejes esenciales: la metodología de la enseñanza de español (ELE); la literatura en español y la historia española. De esta forma, el plan de estudios permite a los profesores conocer en profundidad tanto la enseñanza de la lengua española, como la cultura de España. Además, la programación de este máster dedica un apartado destacado a la literatura e historia de Hispanoamérica.

La metodología empleada se basa en la interacción entre alumnos y profesores, a través de múltiples foros de discusión, y en la realización de tareas y proyectos individuales y colectivos. Además, se combinan competencias generales y específicas para responder a las necesidades actuales de la sociedad plurilingüe.

Máster en Literatura Hispanoamericana y aplicación a la docencia

El Máster en Literatura Hispanoamericana y su aplicación a la docencia responde al creciente interés por la lengua y la cultura hispánicas en todos los ámbitos y círculos internacionales, especialmente en el mundo anglosajón en general, y en EE.UU. en particular. Cada vez más la población de origen hispano aumenta en este país, lo que conlleva una fuerte implementación de programas docentes en los que la literatura y la cultura hispanoamericana es una exigencia cada vez más habitual. Además, este Máster es una oportunidad excelente para todas aquellas personas de cualquier nacionalidad que deseen completar su formación filológica o avanzar hacia la realización de un doctorado.

El objetivo de este posgrado semipresencial es desarrollar una formación integral en la que se trabajen, principalmente, tres núcleos transversales: El conocimiento y la profundización en los textos esenciales de la literatura hispanoamericana; la visión crítica de las diversas corrientes y tendencias que se han ido produciendo a lo largo de la historia, y la didáctica de los contenidos, que capacita a los alumnos a desarrollar su labor como profesores de esta rama del conocimiento.

Finalización de postgrados en la UPSA

