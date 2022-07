Jazz, cine familiar y teatro, protagonistas de 'Salamanca Plazas y Patios' este fin de semana

Este fin de semana continúa la programación cultural del Ayuntamiento de Salamanca, dentro de ‘Salamanca Plazas y Patios’.

La primera cita será mañana, a las nueve de la noche, en el Patio Chico. Última oportunidad para disfrutar de la obra 'Nebrija y los Espejos', escrita y dirigida por Ángel González Quesada e interpretada por la compañía salmantina Etón teatro.

Antonio de Nebrija, autor de obras capitales de la cultura y del pensamiento, fue también un indesmayable luchador por la renovación de las arcaicas estructuras pedagógicas y académicas de su tiempo. Fue atacado, marginado, ninguneado y hasta procesado inquisitorialmente por intentar mejorar las inexactas versiones de textos sagrados usados en su época. Ese proceso, que tuvo lugar en 1507, sirve de excusa al texto escrito por Ángel González Quesada, con tono y ánimo inequívocamente cómico-satírico, para presentar una breve pieza de homenaje, tributo y recuerdo al maestro Elio Antonio de Nebrija en el quingentésimo aniversario de su ausencia. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El sábado, a las 22:00 horas, nueva cita con el cine. Esta vez en las pistas deportivas de la avenida Santiago Madrigal, donde se proyectará la película ‘Lunáticos’, dirigida al público familiar. Basado en uno de los libros para niños más populares de Alemania, Lunáticos cuenta la historia del pequeño Pete. Este chico se embarca en un viaje mágico junto con el Sr. Zoozeman y Sandman para rescatar a su hermana pequeña del malvado Moon Man. La entrada es libre hasta completar el aforo.

V Festival Internacional de Jazz

Dameronia´s Legacy

Y este fin de semana también están programados los dos últimos conciertos del V Festival Internacional de Jazz.

El sábado será el turno de Dameronia´s Legacy, una banda creada en los años ochenta por el arreglista Don Sickler y el baterista Philly Joe Jones, centrada en la interpretación de las composiciones y arreglos de Tadd Dameron. Dameron es considerado como uno de los compositores y arreglistas más importantes de la historia del Jazz. La banda grabó cuatro discos y se presentó en concierto a ambos lados del Atlántico antes de desaparecer a principios de los años noventa. Muy recientemente, el joven baterista Bernd Reiter, discípulo de Jones y gran admirador de la música de Dameron, ha reorganizado de nuevo la banda, contando con algunos de los mejores músicos norteamericanos (Jim Rotondi, John Hasselback, Dick Oats, Gary Smulyan) y europeos (Andrea Pozza, Jon Boutellier). El resultado, Dameronia's Legacy, nos permite disfrutar en directo de ésta musica intemporal, que incluye evergreens como "Philly JJ", "If You Could See Me Now", "Our Delights", "Lady Bird", "Fontainebleu" u "On A Misty Night".

Y el broche final lo pondrá el domingo Cyrus Chesnut Trio + Terell Stafford. La carrera del pianista Cyrus Chesnut como solista se inicia con la producción propia de un álbum de música Gospel, There’s a Brighter day comin’ (1989). Pianista de gran experiencia, Cyrus Chestnut está considerado como uno de los músicos más trascendentes de su generación. Con un estilo muy enraizado en las fuentes del Gospel, y con un conocimiento exhaustivo de la tradición del piano Jazz, Cyrus cita a Art Tatum, Hank Jones, Red Garland y Tommy Flanagan como sus maestros. Su estilo denota una lectura sumamente particular de estas influencias, a las que impregna de un lirismo muy personal.

Terell Stafford forma parte de la extraordinaria generación de trompetistas surgidos tras la eclosión de Wynton Marsalis, que incluye a Roy Hargrove y Nicholas Payton entre sus nombres más conocidos. En la actualidad, Terell ejerce como profesor de música y director de la cátedra de Jazz y Composición en la Temple University. Les acompañarán Giorgos Antoniou (contrabajo) y Esteve Pí (batería).

Las entradas para ambos conciertos, en la zona acotada con sillas, están agotadas. Pero se puede acceder al resto del recinto, en el que la entrada es libre hasta completar el aforo.

