El PSOE se opone y rechaza el cierre de camas en el hospital de Salamanca en verano

El PSOE de Salamanca “se opone y rechaza” que durante este verano se cierren hasta 74 camas en el Hospital Universitario de Salamanca, según datos proporcionados y facilitados por la propia Consejería de Sanidad, en un momento en el que “los ingresos Covid están aumentando, la población en la provincia se incrementa, y siendo como es, un hospital de referencia para toda la región”

La secretaria de Sanidad en la Ejecutiva provincial de los socialistas salmantinos, Begoña Moro, ha denunciado que este cierre indiscriminado de camas, la segunda provincia de toda la Comunidad donde más plazas de hospitalización se inhabilitan después de la de Burgos, unido a la falta de personal y de profesionales, va a suponer una masificación y un colapso aun mayor en las urgencias, incremento de las listas de espera al reducir la programación de intervenciones quirúrgicas y pruebas especializadas y, en definitiva, “un disminución en la calidad asistencial y la atención sanitaria que agrava el maltrato crónico que en este sentido están recibiendo Salamanca y los salmantinos”

Desde el PSOE se considera que las camas hospitalarias son tan necesarias en verano como en invierno, “Mañueco no termina de entender ni de asumir, año tras año, que las patologías o las enfermedades, ya sean crónicas o no, no entienden ni de fechas ni de si es invierno o verano” y los ciudadanos necesitan de una asistencia sanitaria “a tiempo, con calidad, seguridad y dignidad”

A este hecho, ha explicado Begoña Moro, se añade “el nulo e inexistente refuerzo en la atención primaria que desde la Junta se ha destinado a la provincia de Salamanca”. De los 79 médicos y enfermeras que el ejecutivo regional ha propuesto para este fin en toda la Comunidad, “ninguno ha sido adjudicado a la provincia salmantina que tan solo acogerá un médico y una enfermera pero para la atención continuada”.

La sanidad, "una prioridad para el PSOE"

La gestión de la Junta en verano, ha añadido la portavoz sanitaria de los socialistas salmantinos, está agravando aun más los problemas y el déficit en cuanto a atención médica y carencia de medios materiales y humanos que está sufriendo el mundo rural en la provincia, en un periodo además donde el número de habitantes en los pueblos se incrementa considerablemente hasta a veces duplicar y triplicar su población habitual, y donde “los médicos durante este periodo van a tener que seguir acumulando dos y hasta tres consultas en municipios diferentes por tener que cubrir las bajas y las vacaciones de sus compañeros” y eso en el mejor de los casos porque muchos consultorios rurales seguirán cerrados y “se seguirá colgando el cártel de que no hay médico que pase consulta, un día sí y otro también, y así llevan mucho tiempo”

La sanidad es una prioridad para el PSOE de Salamanca, concluyen desde el partido socialista, y en este sentido han insistido en exigir al gobierno bipartido de PP y Vox una atención sanitaria “digna y de calidad se viva en el lugar que se viva” con una dotación de medios y de personal adecuados a las necesidades y en condiciones laborales apropiadas, y en este sentido, ha anunciado Begoña Moro, los procuradores socialistas por Salamanca, Fernando Pablos, Rosa Rubio y Juan Luis Cepa, llevarán hasta la Cortes de Castilla y León la petición de explicaciones sobre el maltrato sanitario que desde la Junta se está proporcionando a la provincia, y una batería de iniciativas con el objetivo de poner fin y soluciones a esta situación.

