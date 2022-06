Galleguillos y Gajates, planta de compostaje, 'mierda' y mucha política de por medio

El pueblo de Galleguillos y la Plataforma 'Gajates sin Mierda' mantienen una actividad frenética en contra de la instalación de la planta de compostaje para la gestión de residuos de explotaciones agropecuarias, industrias agroalimentarias y lodos de depuradoras en el término municipal de Gajates. Todo ello a poco más de un kilómetro de la pedanía de Galleguillos y en una parcela cercana al río Gamo. Un proyecto que lleva ya varios años en elaboración, pero que se dio a conocer mucho tiempo después, "casi a tiro hecho", aseguran a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León varios vecinos.

No en vano, han escrito una carta desde el punto de vista del propio Galleguillos, en la que se quejan de que "a los problemas habituales como la ausencia de agua potable y la escasez de servicios mínimos" se le suma ahora este proyecto "originada por actuaciones y decisiones a mis espaldas", debido que el alcalde pedáneo es, a su vez, teniente de alcalde de Gajates, "ingredientes propicios para la jugada en ciernes".

Este proyecto, continúan, "es peligroso precisamente por la ubicación" ya que, afirman, tendrá efectos nocivos para el medio natural y los vecinos, "que ya conviven intranquilos y no duermen igual desde que de manera esporádico llegó la noticia a mis calles". En esa original carta, afirman sentirse indefenso "porque ni el alcalde de mi municipio mayor, ni mi alcalde pedáneo, ni parte de mi junta vecinal están ayudándome ni apoyándome. No me ayudan a impedir que el proyecto se instale en tal perjudicial ubicación. Y no me apoyan, haciendo oídos sordos a las múltiples firmas, quejas y disconformidades que han llegado de mis vecinos y pueblos cercanos en contra de la instalación de la planta de compostaje". Y aquí radica el fondo de toda la guerra política que se ha vivido estos últimos meses.

No en vano, se creó en el pueblo la plataforma 'Gajates sin mierda' pese a que apenas pasan de 40 vecinos. "¿Merece la pena ir en contra de mis 46 vecinos y numerosos compañeros de viaje que me apoyan? ¿O estamos a tiempo de recapacitar y paralizar el proyecto?".

La plataforma vecinal es la herramienta que han elegido para poder participar en el proceso administrativo en el que está la tramitación de la futura planta de compostaje. El día 1 de septiembre de 2021 apareció publicado en el BOCYL la información pública en relación con el proyecto de la planta de compostaje iniciándose el periodo de 30 días hábiles para argumentar.

A este respecto, miembros de la Plataforma recuerdan que "cuando nos enteramos del proyecto pensamos que iba a ser positivo, pero después vimos que se iban a almacenar purines, llegar residuos de mataderos y depuradoras. Todas ellas son sustancias que generan unos olores fuertes que son insoportables y también la contaminación que eso supone y la trasmisión de enfermedades".

Esta plataforma, que cuenta con todo el asesoramiento y apoyo del exdiputado de Podemos Gabriel de la Mora, exhibe un informe jurídico y un informe urbanístico que sostiene la ilegalidad de la instalación de dicha planta de compostaje en la parcela que se pretende construir, situada entre dos regatos que desembocan en el río Gamo, afluente del Tormes. Estos informes muestran cómo el uso industrial, comercial y de almacenamiento que se desarrollaría en la planta, incumpliría la normativa urbanística vigente, por tratarse de un suelo rústico protegido.

'Mierda,' en política municipal y provincial

Desde el pasado mes de octubre de 2021, el Ayuntamiento de Gajates, al que pertenece la pedanía de Galleguillos, puso fin a un bloqueo institucional marcado por la polémica de la planta de compostaje. La situación se volvió paradójica: dimitió el teniente de alcalde (PSOE), quien era el alcalde pedáneo de Galleguillos. Es que la entrada del nuevo concejal no correspondería a los socialistas, por lo que el PSOE podría perder la alcaldía. Una situación que derivó en cinco meses convulsos

Hasta llegar al momento actual, con la moción de censura sacada adelante, en una estrategia que tiene mucho que ver el PSOE, ya que el alcalde pedáneo dimisionario de Galleguillos, aunque estuviera en contra de la planta de compostaje, "se atenía a la legalidad, y esa legalidad la permitía", aseguran a este diario. Entre los asuntos que los vecinos apuntaban como posibles desencadenantes de la situación está la tramitación, que desde hace más de un año se realiza en el Consistorio de Gajates, para la instalación de la planta de compostaje. La planta se ubicaría en terrenos de la entidad local menor de Galleguillos de la que Ramón de Cossío es alcalde pedáneo. Así, los miembros de la Plataforma criticaban "el inmovilismo manifiesto del alcalde de Gajates, ocultando la existencia del proyecto, y la inacción de la Junta Vecinal de Galleguillos, que no nos informó, siendo parte especialmente afectada"

Al final, entró en el Ayuntamiento el edil de la Agrupación de Electores de Gajates y Galleguillos (UGyG) Elías Fernández, lo que permitió que estos tengan tres de los cinco concejales en el Ayuntamiento, quedando el PSOE en minoría con solo dos. Además, esta Agrupación "sigue los pasos marcados por los asesores de la Plataforma". Así, María del Mar Carabias, de la Agrupación de Electores de Gajates y Galleguillos,VGyG, resultó elegida alcaldesa de Gajates tras ganar la moción de censura presentada contra Román García, del PSOE, que tras la dimisión de su teniente de alcalde el pasado 6 de septiembre estaba en minoría.

Podemos entra en acción

Y Podemos entra en juego. El que fuera candidato por Salamanca a las Cortes, José Vicente, aseguraba en campaña electoral que "no siempre sirven todos los proyectos y este especialmente es muy negativo porque no aporta nada. No crea empleo, además contamina". A tener en cuenta, aseguran a este diario, que el 'asesor' y abogado de la Plataforma 'Gajates Sin Mierda' es el exdiputado de Podemos Gabriel de la Mora.

Desde esta perspectiva, esta Plataforma tiene "la esperanza" de que la Junta de Castilla y León estime las alegaciones que han presentado a la licencia ambiental que tiene que resolver la Consejería de Medio Ambiente. Esperan que su dictamen esté más en consonancia con los intereses de las personas y el medioambiente que con intereses industriales especulativos que nada tienen que ver con el municipio y sus alrededores.

Hoy, parece que las aguas vuelven a bajar tranquilas, políticamente, por el Ayuntamiento de Gajates, en cuanto la alcaldesa y su grupo concuerdan con las peticiones de la Plataforma. Eso sí, una cosa es el interés político y la defensa de lo que creen lo mejor para sus pueblos, y otra es la ley. Y esta, según informan a este diario, está de parte de los empresarios o empresa que desea instalar la planta de compostaje. Es decir, "guste o no guste, la ley parece ser que les da la razón, y las normas son para cumplirlas". A esperar.

Miembros de la Plataforma 'Gajates sin Mierda'

Estos informes muestran cómo el uso industrial, comercial y de almacenamiento que se desarrollaría en la planta, incumpliría la normativa urbanística vigente, por tratarse de un suelo rústico protegido. Estos informes muestran cómo el uso industrial, comercial y de almacenamiento que se desarrollaría en la planta, incumpliría la normativa urbanística vigente, por tratarse de un suelo rústico protegido.

Sigue los temas que te interesan