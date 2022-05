María Ángeles Durán reivindica "la innovación social" antes de su 'honoris causa' por la Usal

J.M.A. / ICAL. - La socióloga e investigadora madrileña María Ángeles Durán reivindicó este jueves la importancia de “la innovación social”, apenas 24 horas antes de ser investida ‘honoris causa’ por la Universidad de Salamanca. Durante una comparecencia de presentación de los actos celebrada en Salón de Retratos del Rectorado, la doctora identificó el reconocimiento como “un regalo” y quiso poner el acento sobre “la cuestión humana” en la investigación. “No puede haber cambios tecnológicos relevantes si no vienen precedidos de innovación social”, manifestó en este sentido.

En esencia, María Ángeles Durán basó su intervención de la víspera del acto, que será celebrado este viernes en el Paraninfo de la Escuelas Mayores, en agradecer su designación para tal honor. “Siempre hay mucha más gente que podría haber sido elegida, y nosotros tenemos esa fortuna”, refirió, ahondando, eso sí, en la relación de cercanía que mantiene con la Usal, especialmente con la Facultad de Ciencias Sociales, entidad que propuso su nombramiento.

Hoy mismo, la doctora pronunciará una conferencia en el seno de la facultad en la que, según avanzó, hablará de innovación, “no solo tecnológica sino social”, incluidos temas como “las ideas, los valores, la organización y la legalidad”. Su orgullo, como comunicó a los medios, es albergar la sensación, a pesar de sus 79 años, de no haber terminado de trabajar. “Lo malo de los premios es que una tiene la sensación de final de trayecto, de que se debe bajar en esta parada, pero yo sigo trabajando porque pienso que el mundo se merece que lo dejemos un poco mejor”, valoró.

Así, la socióloga utilizó una anécdota personal para explicar su “sueño intelectual” como objetivo último para cumplir en su trayectoria de investigación, docencia y divulgación. “Volvía a casa después de dar a luz a mi tercer hijo. Tuvo una diarrea muy fuerte y hubo que poner seis o siete lavadoras. Ese día empecé a apuntar todo el trajo que había que hacer en una casa simplemente para sobrevivir. Entonces estaba de profesora en Económicas y pensé que era raro que supiéramos mejor cómo estaba el cordero o el petróleo que lo que pasaba dentro de una casa”, explicó.

Ese pensamiento llevó a Durán a concluir que era necesario “integrar la economía no monetizada en la economía monetizada”, una de sus grandes aportaciones a la sociedad moderna. “Es un sueño intelectual”, reconoció, poniendo como ejemplo el trabajo invisibilizado que, en un hogar, realizan, generalmente, las mujeres. “El trabajo invisible tiene un alto coste y no está remunerado. Pero aún no tenemos instrumentos para medirlo bien. Me gustaría no morirme sin verlo”, avanzó, reconociendo ser al respecto “medianamente optimista”.

Preguntada si es una economía deshumanizada la responsable de esta situación, la socióloga se remontó a dos autores clásicos para explicar los matices. “Yo le echo la culpa a Adam Smith. Aristóteles decía que economía se refiere a la buena gestión del hogar. Desde la industrialización, sin embargo, la economía se centra en todo lo que tiene un valor de venta. Todas las corrientes a partir de entonces se refieren solo al estudio del mercado”, apostilló, haciendo una similitud con los que estudian la escasez de recurso naturales. “Igualmente, esto requiere un cambio. Y se está cambiando, aunque mucho más lento de lo yo querría”, concluyó.

Merecido reconocimiento

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, fue el encargado de conducir la comparecencia de presentación del acto que tendrá lugar mañana y puso en valor el reconocimiento a “una trayectoria humanista con tantos méritos” como se refirió a la cerrara de María Ángeles Durán. “Quiero expresar toda la admiración de la comunidad de las ciencias sociales de esta Universidad por su aproximación al valor del tiempo, el trabajo no remunerado o la equidad de género, algo que hizo hace décadas, antes de que estuviera entre las prioridades de las políticas públicas. Es una de las científicas sociales españolas que más ha contribuido”, confirmó.

Durante el acto en el Paraninfo, la profesora de Sociología Soledad Murillo será la encargada de pronunciar la ‘laudatio’ como madrina de la investida. Hoy quiso poner en valor una “relación afectiva” de Durán con la ciudad de Salamanca que “viene de lejos”. De hecho, según recordó, su abuelo se graduó en la Usal en el año 1.800. Por otro lado, agradeció a su vez el apoyo que ha dado a las actividades de la Facultad de Ciencias Sociales, que cumple su trigésimo aniversario, desde su fundación. “Nos enseñó que el tiempo es un valor, un capital, y su distribución es importantes Mañana será un día muy especial para todos”, añadió.

La propuesta de nombramiento fue registrada, de hecho, por la Facultad de Ciencias Sociales de la Usal, cuya decana, Purificación Morgado, mencionó que María Ángeles Durán “es una de las precursoras de lo que ha devenido en el desarrollo de políticas de conciliación, la protección social o el sistema de atención a la dependencia”. Además, destacó que es una persona “valiente”, pues son cuestiones que “hoy se analizan mucho”, pero “en los años 80 nadie tenía ni idea de su valor”. “Este nombramiento, que ella ve como un regalo, yo creo que también era una deuda. Por la igualdad, y el reconocimiento a las mujeres en el ámbito de la investigación”, concluyó.

Breve perfil científico

María Ángeles Durán, en la Universidad de Salamanca Susana Martín ICAL

Según la información elaborada por la profesora Murillo y aportada por la Universidad de Salamanca, María Ángeles Durán estudió Ciencias Políticas y Económicas, en Madrid, en 1969. Posteriormente cursó estudios postdoctorales en la University of Michigan y en el Institute for Social Research. “Su principal contribución científica ha sido la generación de una literatura científica, hasta el momento inédita en las ciencias sociales, sobre el uso y valores del tiempo, pues fue la primera investigadora en el análisis desagregado de la gestión del tiempo”.

En 1986 escribió ‘La jornada interminable’, que marcó “un hito” en esta línea de investigación, sobre la cual se crearon doctorados, seminarios, jornadas internacionales, abriendo un campo de análisis “de gran impacto social”. Y, gracias a sus resultados, entre otros desarrollos, el Instituto Nacional de Estadística cuenta con una encuesta sobre el Empleo del Tiempo (ETT) desde el año 2002.

Sobre sus contribuciones a la Usal, Murillo reflejó que desde los años 90, en los comienzos del Departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca, la profesora Durán fue invitada en varias ocasiones a impartir seminarios y cursos de doctorado impulsados por el Departamento. “Siempre atendió estas propuestas a pesar de su agenda, porque participaba del entusiasmo de la creación de nuestro proyecto formativo e investigador”, añadió. Además, Murillo señaló que sus líneas de investigación “coinciden” con muchas de las que desarrolla este departamento: “igualdad, análisis del uso del tiempo, Estado de bienestar, los cuidados y el envejecimiento”.

Por otro lado, como presidenta de la Federación Española de Sociología, la doctora Durán defendió la propuesta de que Salamanca fuera la sede del Congreso Nacional de Sociología y que la Facultad de Ciencias Sociales fuera la anfitriona del evento científico en el año 2001. “Su impulso fue decisivo para optar a este hecho, dado que se competían con otros cuatro departamentos con más antigüedad que el nuestro”, matizó la profesora. Además, la profesora Durán fue nombrada ‘Visitante Ilustre’ por el Ayuntamiento de Salamanca a raíz del éxito de convocatoria del congreso. Actualmente desde el Consejo de Investigaciones Científicas, el CSIC, la doctora Durán “sigue trabajando, escribiendo, investigando, en suma, pensando y creando”.

