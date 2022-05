Los docentes denuncian la desaparición de unidades escolares públicas en Salamanca

Los profesores de la enseñanza pública, representados por la Junta de Personal Docente no Universitaria de Salamanca, denuncian que en el núcleo urbano de la capital salmantina, los colegios públicos "parten desde una posición desventajosa e injusta con respecto a los concertados". Ello,s egún los docentes, aboca a muchos de ellos "a la paulatina pérdida de alumnos, y a su eventual desaparición, a la que además contribuye el mantenimiento de la zona única de escolarización".

La Junta de Personal manifiesta su "preocupación por que sigan desapareciendo unidades escolares de titularidad pública, en núcleos de población cada vez más menguados, sin poder determinar si ello es causa o efecto de un fenómeno del que Salamanca no es la única víctima en la región ni en el país, y del que nadie se responsabiliza".

Gratuidad de 0 a 3 años

Los profesores de la enseñanza pública también desean aclarar su posición respecto a la repercusión de la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años, "que ha sido una reivindicación histórica por nuestra parte".

Durante décadas, dicha oferta educativa ha sido competencia de la Consejería de Familia, por lo que los centros públicos de Educación Infantil y Primaria "no han tenido la posibilidad de ampliarse y ofrecer ese servicio que, por fin, hoy se considera educativo".

En contraste, esta prestación se ha ofrecido a través de guarderías, unas municipales y otras privadas, así como alguna dependiente de la Junta de Castilla y León, pero también ha sido "una oportunidad para muchos centros concertados, que han tenido las manos libres para abrir aulas y captar así alumnado para etapas posteriores. Con la actual propuesta, la administración favorece a quien ya podía costearse este servicio y no da garantías a quien no puede costeárselo", aseguran los docentes públicos.

El Ministerio de Educación destina 670 millones

El Ministerio de Educación ha destinado una inversión de 670 millones de euros para la creación de más de 65.000 plazas en los próximos tres años. En Castilla y León la tasa de escolarización en Educación Infantil es la segunda más baja de todo el país. Aun así, en la Comunidad estos fondos públicos supondrán la creación de 3.700 plazas, mediante una partida de más de 38 millones de euros.

En la provincia de Salamanca el listado de centros a los que se destinan esos fondos lo forman 72, de los cuales solamente 11 son colegios públicos, de 99 que podrían estar incluidos. Otros 29 son entidades municipales o dependientes de la JCyL, aún sin adscripción alguna a la Consejería de Educación. El resto (32) son guarderías privadas o colegios concertados.

"Aunque se alejan de nuestro ámbito de representación y de nuestro modelo de ordenación educativa, ya que hablamos de dinero público, nuestro objeto de mayor preocupación no son las entidades municipales o de iniciativa privada que han cubierto únicamente de 0 a 3 años hasta la fecha. Es más, somos plenamente conscientes de su presencia social, de la calidad que han ofrecido y de la situación laboral en la que quedarían sus empleados si no se les tuviese en cuenta al implantar lo previsto por la LOMLOE", explican de la Plataforma no Universitaria.

Por todo ello, exigen que las autoridades educativas locales y regionales se "apliquen en consolidar la oferta de plazas escolares públicas y gratuitas en todos los cursos del primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos, de los que son titulares. Asimismo, les recordamos que están obligadas a atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años, así como a promover la disponibilidad de centros públicos que incorporen la educación infantil para que tenga continuidad en las etapas posteriores".

