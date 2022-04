El grupo segoviano Los Mejías grabará su nuevo videoclip en Salamanca

Salamanca acoge este viernes el rodaje de la banda segoviana Los Mejías, una nueva producción que tratará la historia de Las 13 Rosas en las que se aunará parte de la historia real con la ficción en homenaje a las miles de víctimas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil. El lugar elegido ha sido El Pinar de la Aldehuela, y contará con la presencia de más de 20 actrices y actores además de un equipo técnico conformado por Oniria Producciones, Blasphemy House y Synim Project. El videoclip de la canción '13 Rosas', del álbum ‘Teoría de la Involución’, está dirigido por Anass Álvarez, producido por María Caballero y Sara Velázquez, y protagonizado por Blanca Carbajo. El maquillaje y la peluquería se llevarán a cabo por Helena Romagnoli.

También se rodará en céntricos espacios de la ciudad para mostrar la belleza y la cultura de los años 40 en la España de posguerra.

A parte de la capital, se filmará también en la Iglesia de Pelabravo, el sábado, y el mismo día en el cementerio, calles y Bar Caballero de El Pedroso de la Armuña.

‘Las 13 Rosas’ será el segundo videoclip de Los Mejías tras ‘Los Malos del Cuento’, que tuvo como escenario principal el Castillo de Coca de Segovia en colaboración con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Coca de Segovia.

El trabajo ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca, a través de Salamanca Filme Commission, que se ha encargado de tramitar los correspondientes permisos de rodaje. También ha contado con la ayuda de la Policía Local, la Guardia Civil, la Subdelegación del gobierno, el Ayuntamiento de Pelabravo y el Ayuntamiento de El Pedroso de la Armuña. Este trabajo se suma a los videoclips realizados con otros grupos salmantinos como Zero Salamanca, The Son of Wood y Ringorrango.

