Los mercados de Salamanca viven jornadas "de normalidad" pese a la huelga de transportistas

A.F.G. / ICAL.- Los puestos del Mercado Central de Abastos de Salamanca afrontan la huelga de transportistas con jornadas de "normalidad". Así lo confirmó el gerente del Mercado, Víctor Chimpén, quien reconoció que durante estos días de huelga no ha habido desabastecimiento en los stands de venta.

Asimismo, señaló que las únicas dificultades que se están viviendo son las sufridas por los comerciantes, quienes tienen dificultades para encontrar el género. La mayoría deben madrugar más para encontrar los productos que desean o volver más días de lo habitual para poder comprarlo. Pese a ello, Chimpén afirma que existe cierta incertidumbre entre los empresarios ya que “no saben lo que se van a encontrar”. No hay síntomas de alarma, solo preocupación por conseguir el género.

Ante esta incertidumbre, existen algunos casos de empresarios que no se han atrevido a comprometerse con los clientes por el miedo a no recibir el producto más especializado. Es el caso de las fruterías, quienes destacan que no proporcionan a los restaurantes algunos productos por el riesgo de que no lleguen.

“Nos sorprende ver lo que leemos en los periódicos, aunque no sé qué pasará”, afirma Víctor Chimpén en relación al desabastecimiento que están sufriendo otros mercados de la geografía española debido a una huelga de transportistas que, por el momento, no está afectando a los clientes del Mercado Central de Abastos de Salamanca.

Mercasalamanca mantiene el abastecimiento

Mercasalamanca mantiene el abastecimiento normal de todos los productos en la octava jornada de la huelga de transportistas, que causó dificultades a la hora de conseguir pescado y productos provenientes de Almería. Así lo explicó la gerente del mercado, Esther García, quien señaló que en la jornada de hoy se ha vuelto a recuperar la recepción de pescado, interrumpida desde el pasado martes. Pese a ello, no se ha producido desabastecimiento del género ya que, como destacó, las empresas encontraron vías alternativas para conseguir el producto.

El género proveniente de Almería es el que más problemas causó durante las últimas jornadas, pero, al igual que con el pescado, los comerciantes lograron conseguirlo a través de diferentes conexiones con ciudades como Madrid. Por ello, Esther García afirmó que la previsión para los próximos días es de continuar sin problemas de desabastecimiento.

Mercasalamanca contó con la presencia de la Policía durante la madrugada de las últimas jornadas, quienes no tuvieron que actuar al no darse presencia de piquetes. Así, el mercado ha continuado funcionando con alguna anomalía, como la llegada desigual de camiones y horarios diferentes a los habituales, pero recibiendo descargas que han permitido el abastecimiento normal de los productos.

