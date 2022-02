La ministra Rodríguez niega en Salamanca electoralismo con el PERTE agroalimentario

J.M.A. / ICAL. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, negó este jueves que haya electoralismo detrás del anuncio del PERTE agroalimentario, con 1.000 millones de euros de inversión más otros 2.000 procedentes del ámbito privado, en un sector tan importante para Castilla y León. “Yo lo siento mucho, pero el Gobierno no está dispuesto a parar porque en determinados territorios se decida convocar elecciones. Respetamos, por supuesto, la potestad que confiere la ley al señor Mañueco de adelantarlas, pero que existan elecciones en Castilla y León no significa que España se vaya a parar. El Gobierno no para porque son muchas las oportunidades que hay encima de la mesa”, resumió la ministra.

Rodríguez, quien visitó hoy las instalaciones del Instituto de Investigación en Agrobiotecnología (CIALE), gestionado por el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, reconoció que la Comunidad jugará “un papel muy importante” en el desarrollo de la industria agroalimentaria del país y el Gobierno “quiere que así sea”, de modo que “cuenta y mucho” por ser de las “principales” comunidades autónomas que se van a ver beneficiadas de la cuantía. “Saben que los fondos de recuperación y el plan de nuestro país se acordó en el seno de la Comisión Europea con objetos claros marcados y también una espacios de tiempo para llevar cada una de esas reformas”, añadió.

De este modo, reiteró que se trata de un plan, plan que “no solo viene cargado de dinero”, sino en el que también existe el compromiso de “hacer reformas transformadoras”. Por lo tanto, “estamos en un momento en el que España no puede parar porque hacerlo sería dejar de cumplir con la Comisión Europea que hoy sitúa a España entre los primeros países y, por tanto, confía y reconoce que estamos siendo los primeros en presentar los plantes de recuperación, los primeros en cumplir y los primeros en recibir los fondos. Y el Gobierno tiene un compromiso claro y determinado con que estos fondos, de verdad, ejerzan como motor de la recuperación de España”, zanjó respecto al asunto.

La ministra agradeció la invitación de la Usal a “un lugar tan emblemático” como el Ciale, donde pudo “ver de cerca” aquello en lo que trabajan “en el día a día” también desde el Gobierno de España y que “tiene que ver con el impulso de la ciencia en un ámbito tan importante como el agroalimentario”. Y más en la semana en la que se aprobó el plan estratégico para la industria del sector. “Esta inversión es generadora de empleo, pero también presta atención a la ciencia y a la innovación como un eje necesario en el desarrollo de la industria agroalimentaria de nuestro país. Concretamente, casi un 15 por ciento del dinero van dirigido a la innovación y la investigación. Y eso se pone de manifiesto aquí en el trajo que se hace en el Cíale, que apuesta por contribuir al desarrollo de la agro industria desde la ciencia con el apoyo de la Universidad de Salamanca”, manifestó.

Una realidad que “empuja al país” y que se podrá desplegar “con mayor intensidad "gracias a estos recursos que, según Rodríguez, van a propiciar “más investigación y más innovación” en un sector, que en el caso de Castilla y León es “muy importante”, ya que figura entre las cinco comunidades que más aportan y más apuestan por la investigación. “Es un momento apasionante de desarrollo, donde además de las inversiones hay reformas que vienen a mejorar la calidad de vida de los españoles. Estoy muy agradecida por habernos mostrado avances y proyectos que, con esperanza, miran a los fondos europeos para situar a nuestro país en lo que somos, una referencia en el ámbito de la agroalimentación”, concluyó en este sentido.

Regadíos en Doñana

Por otro lado, la ministra se refirió a la tramitación de la ley de los regadíos de Doñana, en la que el PSOE se ha abstenido, mostrando la trascendencia del reto de la sequía apara el país. “No sé exactamente el contenido de la ley en tramitación, sí conozco la postura de la vicepresidenta tercera, que ha sido expresada en una comunicación al Gobierno de Andalucía. Pero una de los proyectivos más importantes que me mostraban hoy los investigadores en este centro, precisamente, tiene que ver con una evidencia, que es cómo la agricultura afronta la realidad que supone la sequía. Yo creo que esta es la línea, la de desde la ciencia para combatir esta circunstancia y, al mismo tiempo, conservar el magnífico patrimonio natural que tiene nuestro país”, explicó.

Alcaldes del PP

Asimismo, la Rodríguez habló de la presencia de alcaldes del PP en Bruselas para denunciar los fondos europeos y criticó la postura de los ‘populares’ en referencia a Europa. “Para el Gobierno, lo más importante es que además de nuestro impulso y el liderazgo que ejercemos en el Unión Europea, estamos en un país cargado de entusiasmo y de gente que ve en esos fondos posibilidades de futuro para España. Por tanto, me van a permitir que no me detenga en este tipo de actuaciones que creo que no vienen bien a España y, sin embargo, me pare a felicitar iniciativas como las de la Universidad de Salamanca y este centro, que ven en estos fondos posibilidades de futuro para nuestro país”, resumió.

Presos de ETA

Por último, la ministra de Política Territorial se refirió a la comisión de investigación solicitada por la oposición para esclarecer la actuación del ministro Marlaska en relación con la liberación de unos 200 presos de ETA. “Los jueces de instrucción penitenciara son los que se dedican a estas cuestiones y el Gobierno siempre se mueve dentro de los márgenes de la ley. Nada más que añadir”, manifestó, rechazando el planteamiento de que exista un intercambio de prebendas. El Gobierno de España se mueve en el ámbito de la ley, la justicia y las instituciones penitenciarias y cualquier otra consideración significa poner en duda nuestra democracia y la gestión que ejercen estos funcionarios públicos", finalizó.

