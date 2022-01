Verónica Casado previene en Salamanca de "la mentira, el clientelismo y los sobornos" del PP

La exconsejera de Sanidad Verónica Casado estuvo este domingo en Salamanca acompañando a Inés Arrimadas en su acto electoral. Casado reivindicó el voto útil para Ciudadanos porque es "un voto en contra de la mentira, del clientelismo, de sobornos electoralistas y contra la traición".

Casado, que hizo un claro alegato del humanismo y del valor de las personas, sobre todo su capacidad, "porque me rodeo de los que son igual o mejores que yo, algo que extrañó al PP, porque me decían que no eran del partido". Así, fue clara al asegurar que "no creemos en el odio ni en las diferencias. Creemos en el ser humano, en la empatía, en la cercanía. En el trabajo y en la ética".

"En el liberalismo es importante dos cosas: educación y sanidad. En Ciudadanos las protegéis. Por eso estoy con vosotros. Somos la gente, las personas, los que trabajan D

"No quiero una tierra que se parezca a la descripción de Miguel Delibes en 'Los santos inocentes'. En Ciudadanos ofrecemos otra política, de verdad y humanista, sin mentiras". Y avisó de aquellas formaciones, en clara referencia al PP, que "van prometiendo lo indefendible, no os creáis nada, todo es mentira, la situación de la Sanidad en Castilla y León es la que es".

