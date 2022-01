Pablo Fernández y su pasado como kioskero “Estoy orgulloso de ganarme así la vida, no como Mañueco"

Noticias relacionadas Mañueco anuncia que este año volverá la Semana Santa a las calles de Castilla y León

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Junta, Pablo Fernández, animó hoy a “transformar la realidad” de Castilla y León frente al presidente “de los bulos”, en referencia al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco; e invitó a los militantes y simpatizantes de la formación morada a ser prescriptores de las políticas de la organización, porque los debates “más importantes no están en los parlamentos o mítines, sino en vuestras casas y trabajos”. “El 13F vamos a construir una Comunidad más justa, más digna y que será mejor, en la que las personas, por fin, sean lo primero”, sentenció.

Así se despachó en el acto 'Hacemos camino: encuentro con dirigentes autonómicas', celebrado en el Centro Cívico Bailarín Escudero de Valladolid, junto al portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y varias de las responsables autonómicas de la organización. Tras recordar que Unidas Podemos ha recaudado más de 400.000 euros en microcréditos para el desarrollo de campaña, algo que evita “deberle algo a los bancos”, Fernández apeló a la importancia de unas unas elecciones que se convocaron “de forma muy abrupta, precipitada y lamentable, por los intereses partidistas de Mañueco y Pablo Casado, en su enloquecida marcha hacia La Moncloa, donde nunca va a llegar”.

También, argumentó, esta convocatoria “rauda” llega porque Mañueco “quiere evitar el cerco judicial que el PP tiene en torno a sí, porque a partir de marzo empiezan a desfilar encausados de la trama eólica, la perla negra, la gürtel y la púnica, no solo de Castilla y León, sino nacional”. Y en este punto, preguntó a los presentes si sabían “quién era el presidente del Comité de Garantías Éticas y Democráticas del PP y encargado de salvaguardar que en su partido no hubiera corrupción”. “Pues era Mañueco. Esta Comunidad no merece ni un minuto más a un hombre que ha amparado la corrupción en España”, rememoró.

En este sentido, los 35 años del PP, además de “corrupción, han traído a Castilla y León despoblación, precariedad, exilio y pobreza; frente a eso, el modelo de Unidas Podemos es cambiar la despoblación por repoblación, con medios adecuados, internet, consultores médicos abiertos, evitar la exclusión financiera en el medio rural, principalmente con las personas mayores”. En este sentido, reiteró que España debe contar con una banca pública, porque “ya se han dado más de 65.000 millones de euros a los bancos”.

Fernández, que fue interrumpido en varias ocasiones por el foro, alertó de que el PP desea un modelo “productivo ineficaz e ineficiente”, basado en macroparques eólicos y solares y macrogranjas”. “Frente a eso es posible un modelo diferente, sostenible, digital, verde, que sitúe a Castilla y León a la vanguardia de la transición energética justa”. También comprometió “potenciar” a los autónomos, “cuidar a los agricultores y ganaderos, a nuestros mayores...”. “Dicen que esta tierra es conservadora, pero personas mayores (predominantes en el acto) sois el mejor ejemplo de que no es una Comunidad de derechas, porque luchasteis por traer el progreso a este país”, exclamó entre aplausos, a la vez que matizó que “ya está bien de que los jóvenes estén condenados a exiliarse”.

Candidatura honesta

Por todo ello, consideró que la realidad de esta tierra “se puede cambiar con una candidatura honesta, unida, feminista, verde, que llevará la voz a las Cortes, y que siempre dice la verdad, porque solo nos debemos a la gente y podemos cantar las verdades del barquero a Mañueco”. “De eso van también estas elecciones, de bulos y mentiras frente a verdades”, apuntó Fernández, quien se detuvo, precisamente, en la polémica suscitada tras las palabras de Alberto Garzón, a quien envió un saludo y un abrazo por “tener la valentía de poner en el foco este hecho”, que ha motivado el “ridículo de Pablo Casado de venir a una macrogranja a decir que no existen”, cuando han contribuido a “destruir 10.000 pequeñas explotaciones”.

“El presidente de los bulos, Mañueco, fue el primero en esparcirlo porque no quiere que se hable de lo suyo. Somos los únicos que lo denunciamos y él no quiere que se hable de que un juzgado de Salamanca instruye una causa por presunta financiación ilegal del partido. El juez instructor ha admitido a trámite un escrito que acusa de ser el muñidor de la trama a Mañueco”, afeó, para recordar que ha privatizado los test de antígenos, “adjudicados por más de seis millones de euros a dos empresas propiedad de ex altos cargos de PP, de amigotes”.

Así, acusó al PP de “erosionar la sanidad pública y maltratar a los profesionales”, contra lo que Unidas Podemos plantea “blindarla, garantizarla, revertir las privatizaciones y hacer que todo sea público, dar un buen trato y lograr que en Castilla y León haya aceleradores lineales en todas las provincias para evitar que los enfermos de cáncer hagan 300 kilómetros para recibir un tratamiento”.

En materia educativa, Fernández lamentó que la Junta “haya regalado 1.600 millones a la educación privada y concertada en estos cinco año” y de “forma execrable” ha convertido los servicios sociales “en un nicho de negocio para sus afines”. Por ello, Unidas Podemos planteará que las plazas públicas “sean la regla general”, frente al 60 por ciento actual de privadas; y comprometió recuperar para lo público el servicio de atención a domicilio.

En este sentido, avanzó que una de las primeras iniciativas en las Cortes en la nueva legislatura será “volver a impulsar una comisión de investigación sobre las residencias”, ya que acusó al PP de “dar la orden durante la pandemia de no trasladar a los mayores de residencias a hospitales, dejando morir a muchas personas”.

Igualmente, defendió la “cultura con mayúsculas”, que es más que toros”, y citó el lema de que la “cultura no es tortura”. También apeló por la igualdad y afeó que Castilla y León es una de las cuatro comunidades “sin ley de igualdad y diversidad sexual”, algo que pronosticó que cambiará con Unidas Podemos para que “todo el mundo en esta tierra pueda ser quien quiera ser y querer a quien quiera”. Además, prometió una ley de memoria histórica que reclame ”justicia y reparación”, porque la Comunidad “está llena de cunetas con muertos y el PP no hace nada”.

Para concluir, respondió a quienes en los últimos días han ironizado con su procedencia laboral: “Estoy orgulloso de tener una carrera de derecho que nadie me ha regalado; pero más orgulloso estoy de haber sido kiosquero y saber lo que es ganarse la vida, cosa que ni Mañueco ni Abascal saben lo que es trabajar”.

