Mañueco anuncia que este año volverá la Semana Santa a las calles de Castilla y León

Va a haber Semana Santa en Castilla y León. No podía ser de otra manera, y en tierra de la Santa, Santa Teresa de Jesús, el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que este año 2022, “la Semana Santa volverá a celebrarse en las calles y templos de Castilla y León”. Eso sí, “guiados por la prudencia y gracias a la alta tasa de vacunación, saldremos a expresar nuestra religiosidad, admirar nuestro arte y a defender nuestras tradiciones”. No sabemos si se puede calificar de promesa electoral, pero lo que está claro es que ha sido la principal novedad del mitin celebrado en Ávila y donde ha estado acompañado del líder nacional Pablo Casado.

Y es que el resto fue lo que Mañueco lleva ofreciendo desde que anunció la convocatoria de elecciones. “Quiero una Castilla y León fuerte, que crece y hace crecer a España desde la unidad, el esfuerzo común y la libertad para construir y avanzar”, por lo que ha pedido el voto a todos los castellanos y leoneses. Y es que, el líder popular ha insistido en que “el 13F hay dos opciones: que nuestra comunidad sea una marioneta en los juegos de Sánchez o lo que queremos, que Castilla y León sea un referente de futuro, modernidad y progreso”.

El salmantino ha vuelto a insistir en su mensaje de “un gobierno fuerte” para Castilla y León, “con decisión, que crea en esta tierra y no ceda a chantajes ni tenga ataduras con separatistas ni populistas”. Por eso, “tenemos que mirar el futuro con grandeza, juntos, desde el Partido Popular”.

Y como no, Mañueco no sería Mañueco sin hablar de Pedro Sánchez, y que mejor manera de hacerlo si tiene al lado a Pablo Casado. “Vamos a decirle a Sánchez que aquí no queremos sus políticas y que vamos a ganar las elecciones el próximo 13 de febrero”.

Mañueco ha vuelto a tener un guiño para los autónomos. “¿Por qué Sánchez sube las cuotas a los autónomos injustamente y con tan poca sensibilidad? Nosotros vamos a cuidarles”, y por eso ha repetido que habrá cuota 0 para nuevos autónomos, ayudas directas y un apoyo a autónomas madres. “Nosotros estamos completamente en contra de la subida de las cuotas de los autónomos. Pero no nos conformamos con las palabras, pasamos a los hechos”, ha rematado.

Y también ha mostrado su apoyo “a favor de todos los proyectos industriales que dan crecimiento y empleo a Castilla y León y en especial con la industria agroalimentaria y con la industria automovilística tan importante para provincias como Ávila, Valladolid o Palencia”.

Apoyo a Ávila

Fernández Mañueco también aseguró que “yo cumplo mis compromisos. Yo garantizo las inversiones comprometidas con Ávila: La nueva residencia de personas mayores y centro de día. Las sanitarias como la unidad de radioterapia, el nuevo helipuerto y las potentes inversiones en centros de salud: Madrigal, Sotillo de la Adrada, Cebreros, Ávila-Estación o Arévalo. También las inversiones para la reforestación y la recuperación de las zonas afectadas por el incendio de Navalacruz, y el apoyo que estamos dando a los ganaderos. El plan territorial de Ávila. Las infraestructuras industriales y logísticas de Nissan y la carretera de Ávila a El Espinar. El apoyo al polígono de Vicolozano, al Mercado de Abastos, al centro del antiguo matadero y a las nuevas instalaciones deportivas, incluida la piscina climatizada”.

