Salamanca cumple con la legislación sobre Pisos Turísticos

La inmensa mayoría de hoteles, pisos turísticos y viviendas de uso turístico envían correctamente los datos sobre sus huéspedes, como ha podido comprobar la Policía Nacional en las inspecciones que ha realizado al respecto hasta la fecha.

Según la normativa vigente sobre actividades de hospedaje y registro documental y comunicación a las autoridades competentes, tanto las personas físicas como las jurídicas que realicen dichas actividades deben enviar los datos de los viajeros a la Policía Nacional, puesto que es una actividad que afecta a la seguridad ciudadana.

El sector de hospedaje, que engloba a los pisos turísticos, ha visto descender su ocupación como consecuencia de la pandemia y, por consiguiente, las obligadas notificaciones sobre las personas alojadas en la ciudad de Salamanca.

Investigación de la Policía Nacional

Con la paulatina vuelta a la normalidad, la Comisaría Provincial de Salamanca ha realizado una investigación sobe el correcto funcionamiento de la actividad de hospedaje, con un resultado más que satisfactorio respecto al cumplimiento de las obligaciones legales de los establecimientos comerciales.

No obstante, se han levantado actas por infracción a la normativa específica, en las que se comprueba in situ, por parte de agentes uniformados de Policía Nacional, el incumplimiento de algunos pisos turísticos, al no enviar los datos de los huéspedes que se encuentran alojados.

Las sanciones aparejadas a los incumplimientos pueden ascender a 600 euros, si no hay reincidencia, y se notifican a un Registro Central habilitado al efecto, para llevar a cabo un seguimiento sobre futuras irregularidades. En caso de reincidencia las multas podrían llegar a los 30.000 euros.

