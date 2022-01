UPL presenta su candidatura a las Cortes por Salamanca

Con un acto que ha contado con la tradicional foto de familia, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado formalmente su candidatura por la provincia de Salamanca a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, a las que concurren con Luis García Sánchez como cabeza de cartel, candidato de la comarca de Béjar vinculado al asociacionismo local y leonesista.

Ante los comicios, desde UPL manifiestan encararlos “con la ilusión de recuperar el futuro de Salamanca y romper con la tendencia negativa en que se halla la provincia”. Y es que, según ha señalado el cabeza de lista, Luis García, “tenemos que darle la vuelta a la tortilla, poniendo los intereses de Salamanca por encima de todo y acabar con el centralismo de Valladolid”.

Asimismo, desde Unión del Pueblo Leonés han apuntado que “ayer los datos del INE nos mostraban la dura realidad a la que debemos hacer frente, con casi 2.000 habitantes menos en el último año en la provincia de Salamanca”, señalando que “cambiar la tendencia es el reto que asumimos, y por ello ponemos propuestas encima de la mesa, como el impulso de planes territorializados de empleo para el impulso de nuestras comarcas, una reindustrialización real de Béjar, un plan de desarrollo de la Raya, o medidas para reforzar nuestro sistema sanitario, especialmente nuestra atención primaria, entre otras”.

De este modo, para los leonesistas “el debate no puede girar en torno a cosas que pasan a cientos de kilómetros, con el bochornoso espectáculo de que Mañueco o Tudanca se tiren los trastos a la cabeza por lo que digan Sánchez o Casado en Madrid. El debate debe ser si queremos o no futuro para Salamanca, y para eso tenemos que hablar de los problemas de aquí, que son demasiado graves como para no tomarlos en serio y elucubrar con cuestiones ajenas a Salamanca y la Región Leonesa”.

Por ello, desde UPL apuntan que “nuestro objetivo es llevar la voz, los problemas y las necesidades de Salamanca a las Cortes, planteando en las instituciones propuestas de inversión y desarrollo para mejorar la situación de la provincia, detener la sangría poblacional que sufrimos y que los salmantinos puedan volver a mirar con esperanza al futuro”. Y es que, según señalan, “nuestra obligación es mejorar las condiciones de vida de nuestros paisanos, que es para lo que debe servir la política, no para que unos pocos calienten el asiento mirando hacia otro lado mientras Salamanca se encamina hacia el abismo.”

En este aspecto, el cabeza de lista, Luis García, ha señalado que “no podemos permitir, por ejemplo, que los fondos transfronterizos acaben siendo destinados por la Junta a provincias que no tienen frontera con Portugal, dándose la paradoja de que Valladolid, sin tener frontera, ha recibido más inversión de fondos transfronterizos que Zamora, que sí la tiene, lo que es una muestra más del afán de este engendro de comunidad de querer centralizar todo en Valladolid, tanto instituciones como recursos”.

Región Leonesa se configure como comunidad autónoma

Por otro lado, desde Unión del Pueblo Leonés sostienen la necesidad de que la Región Leonesa se configure como comunidad autónoma. Y es que, según indican, “si hay algo que los datos socioeconómicos dejan claro, es que Castilla y León es un proyecto que ha fracasado para Salamanca, Zamora y León, y por tanto es absurdo que sigamos manteniendo una autonomía que no nos sirve para nada más que seguir despoblándonos y hacer caer nuestra economía y sociedad cada día más”.

De esta manera, UPL plantea que “después de más de 170.000 habitantes perdidos entre Salamanca, Zamora y León desde que se nos insertó en Castilla y León en 1983, es hora de que recuperemos el derecho constitucional de la Región Leonesa a ser comunidad autónoma, con un proyecto descentralizado, repartiendo las sedes entre las tres provincias, pues es evidente que no manejar los recursos regionales y carecer de herramientas de gestión nos está acabando de rematar”.

Por todo ello, Unión del Pueblo Leonés presenta su candidatura a las elecciones por Salamanca, con la ilusión de obtener representación por la provincia “para que los salmantinos podamos por fin tener representantes que no se limiten a ir a las Cortes a pulsar el botón que le indiquen desde Valladolid, y poder tener una voz propia que defienda a Salamanca ante los desmanes de una Junta que lleva más de tres décadas dándonos la espalda”.

