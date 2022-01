Ricardo Rivero toma posesión por segundo mandato como rector de la Universidad de Salamanca

Ricardo Rivero Ortega tomó posesión este miércoles por segundo mandato consecutivo como rector magnífico de la Universidad de Salamanca. Lo hizo ante la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien firmó el mandato y presidió un sencillo acto compuesto por el juramento o promesa del equipo de Gobierno, el discurso rectoral y el tradicional Gaudeamus, que sirvió como clausura, según informa Ical.

El regidor académico apeló durante su discurso a los valores de “la audacia, el tesón, la llaneza y la entereza” como claves de su labor al frente del Estudio salmantino e invocó el espíritu de Santa Teresa, Vitoria, Nebrija, Fray Luis y Unamuno.

El Paraninfo sirvió como regio escenario para que el rector mostrara las líneas maestras del mandato que comienza. Y empezó, de hecho, aludiendo en su discurso a la importancia de los principios. “El de hoy sí es un buen principio porque al venir demostráis vuestro compromiso con los fines de la Universidad, que son los del progreso humano, la realización de las capacidades de superación mediante el saber comentó a los presentes como enseñanzas de las intelectuales anteriormente mencionados, en agradecimiento a su presencia.

Un agradecimiento que personificó en Fernández Mañueco, “muy atareado estos días, y extendió a la comunidad universitaria, representada por sus órganos de gobierno y los órganos de representación: Condele, Conasoc, Juntas y Comités de PDI y de PAS, por su “espíritu universitario”. Por supuesto, agradeció a su equipo rectoral, “integrado por personas de extraordinario talento, cuyas agendas mostrarán durante los próximos cuatro años miles de horas de dedicación y servicio público”.

Así, Rivero llamó a la unidad y la suma de fuerzas para lograr los objetivos porque “la Universidad ha de ser una mostrarse como una inteligencia colectiva, uniendo las facultades, los departamentos, los institutos, las ciencias y las letras, las humanidades y las tecnologías, todo el saber”. También a aprender de la tradición y de los intelectuales que les precedieron para, entre otras cosas, que circunstancias como la pandemia “no nos pillen desprevenidos” por haber olvidado las experiencias previas. “Tengamos presente siempre el pasado, para ganar el porvenir”, recordando en este punto a las personas que ya no están a causa del virus.

Tras hablar de la familia, el amor y la espiritualidad con nuevas menciones a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa y a Ramón y Cajal se preguntó “si en algún momento esperaron que vinieran los fondos europeos a rescatarles, si perdían el tiempo en discusiones inútiles con los ministerios o si habían de preocuparse de acreditaciones y rankings”, ensalzando las graves dificultades que atravesaron en sus tiempos. “Y luego hablan de resiliencia, sonrío yo. Aquellos sí tenían coraje, valor, perseverancia, entereza. Esa actitud debe ser nuestro norte, la de nuestros ejemplos admirables, a quienes en verdad siempre deberíamos tener presentes los responsables públicos y privados”, valoró.

Objetivos del mandato

De este modo, el rector se comprometió a apoyar a los estudiantes para que estudien y se formen integralmente “en una experiencia inolvidable” y a reconocer a docentes e investigadores para que “enseñen y creen saber”. Entre los objetivos tangibles para los próximos cuatro año, Rivero destacó la ampliación de sus resultados “cuantitativa y cualitativamente”. De hecho, reconoció que el equipo rectoral ya se está marcando hitos y objetivos concretos en estas primeras semanas: captación de fondos europeos, visibilidad y agilización de la actividad investigadora, adaptación de la docencia, digitalización y compromiso social. “Nuestro ritmo de trabajo continuará siendo muy intenso porque el movimiento se demuestra andando y si alguien no está donde debe de estar, no debe estar”, sugirió.

En docencia, el rector aspira a que la oferta de titulaciones permita “la formación más completa” para el futuro “humano y profesional” de los miles de jóvenes que deciden confiar en la Universidad de Salamanca. Así, el mandato servirá para adaptar todas las titulaciones a las transformaciones sociales y económicas “que están por venir”, en clave digital, sostenible y de innovación. Rivero prometió potenciar en particular las ingenierías. “España necesita mujeres y hombres capaces de gestionar la tecnología y dar soluciones humanistas a las necesidades sociales. Todas las capacidades y titulaciones nos importan, pero las de mayor demanda profesional ocuparán más nuestro tiempo”, aclaró.

Además, comprometió su esfuerzo en lograr que los investigadores puedan desarrollar sus tareas “con todas las facilidades”, para crear y transferir conocimiento. “Reduciremos sus cargas administrativas e incrementaremos el impacto de los resultados con mayor visibilidad. Los proyectos, publicaciones y colaboraciones con empresas, administraciones y sociedad civil crecerán gracias a la renovación generacional de la plantilla”, aseguró.

Por otro lado, mantuvo el compromiso con el entorno. “Debemos generar oportunidades y acrecentar el impacto económico y social en todos los sentidos. La solicitud de fondos europeos formará parte de nuestra labor, para contribuir a la recuperación económica y social en Salamanca, Ávila, Zamora, Béjar, Villamayor y en toda Castilla y León. Así, entre las nuevas inversiones mencionó el Campus agroambiental, las facultades, el Campus Miguel de Unamuno, Centro internacional del español, el área biosanitaria, el Parque Científico, el Campus de Ávila. “El protocolo firmado con la Junta y un nuevo plan de equipamientos nos ayudarán a ello”, reconoció.

Asimismo, Rivero explicó que profundizará en la internacionalización de la Usal, desplegando sus redes en América, con el Espacio euroiberoamericano de Educación Superior, en el que trabajarán “con o sin el apoyo del Ministerio”, en Asia, en África y Europa. “El nombre de la Universidad de Salamanca evoca la mejor tradición académica”, insistió. En este punto reivindicó su liderazgo en la promoción panhispánica de la lengua y la cultura. “Ya nos hemos pronunciado sobre la necesidad de un respaldo decidido de la Junta a estos proyectos, y siempre hemos recibido una respuesta positiva”, agradeció.

Presencia institucional

Junto al rector tomaron posesión, jurando o prometiendo su cargo, los miembros de su equipo de Gobierno, empezando por la secretaria general, María José García Barrado y los vicerrectores María José Rodríguez Conde, de Calidad y Enseñanzas de Grado; David Díez Martín, de Ordenación Académica y Profesorado; Ana María Martín Suárez, de Ciencias de la Salud y Asuntos Sociales, Javier González Benito, de Economía; Celia Aramburu Sánchez, de Estudiantes; José Miguel Mateos Roco, de Investigación y Transferencia; Nicolás Rodríguez García, de Postgrado y Enseñanzas Propias y Efrem Yildiz Sadak, de Relaciones Internacionales.

Además del presidente de la Junta, el acto contó con la asistencia de los rectores magníficos de las universidades de Valladolid, León, Burgos, Pontifica de Salamanca y la vicerrectora de la Candido Mendes de Brasil, el presidente del Consejo Social de la Usal, Ignacio Sánchez Galán, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, autoridades locales y provinciales, antiguos rectores, los presidentes del Consejo Consultivo, el Consejo de cuentas y el CES de Castilla y León, diputados, senadores y procuradores en las Cortes, autoridades académicas, civiles, militares y policiales, así como el recién nombrado obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana.

