El Ayuntamiento de Carbajosa abre las solicitudes para las bonificaciones por familia numerosa

Con el fin de ayudar a las familias del municipio, el Ayuntamiento de Carbajosa convoca un año más bonificaciones para las familias numerosas en el Impuesto de Bienes Inmuebles, así como reducciones tarifarias en las tasas de agua, saneamiento y basura.

Las familias numerosas del municipio que cumplan con los requisitos establecidos podrán beneficiarse un año más de una bonificación entre el 15% y el 90% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La bonificación se aplicará exclusivamente sobre la cuota correspondiente a la vivienda habitual, siempre que ésta sea además la del empadronamiento y que el conjunto de los ingresos de los miembros de la familia numerosa no supere los límites detallados en el anuncio publicado por el Ayuntamiento. Así, la bonificación será del 90% cuando los ingresos familiares no excedan del doble del Salario Mínimo Interprofesional (26.600€); será del 45% cuando los ingresos familiares no superen el triple del SMI (39.900€); y será del 15% cuando estos ingresos no excedan del cuádruple del Salario Mínimo Interprofesional (53.200,00 €).

Junto a la solicitud, se tendrán que presentar una copia compulsada del Título de Familia Numerosa en vigor, y el volante de empadronamiento en el que aparezcan todos los miembros de la unidad familiar (se aportará de oficio por el Ayuntamiento).

Los ciudadanos que quieran solicitar esta bonificación podrán realizarlo hasta el día 11 de febrero en el Registro General del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada.

Hasta esta misma fecha se puede solicitar también una reducción tarifaria para el ejercicio 2022 de las tasas por el servicio de suministro de agua potable, por el servicio de saneamiento de aguas residuales y por el servicio de recogida y tratamiento de basura y residuos sólidos urbanos.

El importe de la reducción para los beneficiarios es del 30% en las tarifas correspondientes, excepto para las viviendas en régimen de comunidad con un único contador a las que se aplicará el 30% de la tarifa mínima.

Los solicitantes deben cumplir algunos requisitos, entre ellos, que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en el domicilio objeto de la solicitud. Además, no deberán superar los límites de ingresos de la unidad familiar que se fijan en la convocatoria.

Más información en la web del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (www.carbajosadelasagrada.es).

