La ausencia en el pleno de dos ediles socialistas deja sin dedicación exclusiva al alcalde de Béjar

La sesión comenzó con la incomparecencia de la exalcaldesa, María Elena Martín, y el exconcejal de Deportes, José María Muñoz, que dimitieron la pasada semana. Vista su ausencia, el alcalde solicitó la retirada del punto del orden del día en el que se debatía precisamente el reconocimiento de su dedicación exclusiva. La petición rechazada por el Partido Popular, que hizo valer sus ocho concejales para mantener ese punto sabiendo que ganaría la votación. La propuesta de dedicación exclusiva contó con los seis votos a favor de PSOE, Tú Aportas y Ciudadanos pero con los ocho en contra del PP, por lo que no salió adelante finalmente. La dedicación exclusiva del alcalde estará remunerada con un sueldo anual de 42.000 euros.

Curiosa situación la que se ha producido en el pleno celebrado en la noche de este pasado jueves en el Ayuntamiento de Béjar. La ausencia de dos concejales socialistas en la sesión se tradujo en que no se pudiera aprobar el punto referido al sueldo del nuevo alcalde de la villa textil, Antonio Cámara, debido a la falta de apoyos suficientes en el decisivo momento de la votación.

Por su parte, el PP ha recalcado a través de un comunicado que la exalcaldesa de Béjar y el exconcejal de deportes no se han presentado al pleno al que debían asistir (en el que se hacía efectiva su dimisión). Gracias a estas dos ausencias y al voto en contra del PP, no se ha aprobado el sueldo del nuevo alcalde, "que le costará a los bejaranos 4.400 euros al mes... Decimos que le costará, pues estamos seguros de que cuando entren los dos nuevos concejales del PSOE, no dudarán en volver a proponer de nuevo al pleno la aprobación de este sueldo y que aprobarán junto a los votos de Ciudadanos y Tu Aportas".

El Partido Popular justifica su voto contrario señalando que "primero porque para tener una dedicación exclusiva hay que ver si la ciudad puede permitírselo, segundo porque hay que ganarse un sueldo tan desorbitado, cosa que en dos años y medio no ha sucedido y tercero porque el Partido Popular ha ofrecido un gobierno de consenso formado por los 17 concejales sin ninguna dedicación".

Además, los populares resaltan que "nos parece bastante gracioso que el PSOE se enfade porque el PP no haya querido retirar el punto del orden del día porque no tenían los votos suficientes al faltar la señora Martín Vázquez y el señor Muñoz Acha. Ni que el PP tuviera la responsabilidad de solucionar las puñaladas traperas que se dan entre ellos"

Además, el PP presentó en el pleno una moción para condenar la campaña de acoso contra un menor y su familia por querer estudiar en castellano en Cataluña, moción que ha salido adelante con los 8 votos del Partido Popular, las abstenciones de Ciudadanos y Tú Aportas y los cuatro votos en contra del PSOE.