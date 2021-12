Pablo Mollón siente "discriminación, como ciego", por el director de la Silvestre salmantina

El atleta ciego salmantino Pablo Sánchez Mollón envía, y publica en las redes sociales, una dura misiva contra el director de la carrera popular 'San Silvestre' de Salamanca, al que acusa de "impedirle casi participar en la prueba", porque "se niega a permitirle la compañía de un guía durante la carrera".

Esta es su carta y su denuncia:

1. A José Antonio Molinero, presidente del CD Padre Pasabe, y organizador de la carrera popular 'San Silvestre' de Salamanca no le importa. Hasta ahora, Moli, me ha facilitado siempre un dorsal para salir en el primer cajón de salida. Debe de pensar que me gusta hacerme fotos con los élite, y es vedad, me encanta verlos concentrados, una estampa muy agradable. Yo creo que él duda que un afilado a la ONCE, con 79% de grado de discapacidad y que necesita concurso de tercera persona no pueda correr solo. Es maestro y yo me pregunto que cuando le tenga que hablar de los alumnos de discapacidad, ¿cómo se las arregla? Me dice, en primera instancia, que este año, por “circunstancias especiales” no me facilita dorsal élite, (élite es que no me deja salir con los primeros). No se a que se refiere, corremos los mismos que otros años, más de 7.000 dorsales, mascarillas, etc. Le contesto que me parece una decisión arbitraria y por supuesto caprichosa. Me pongo a enviar correos a sus patrocinadores, Ayuntamiento, Diputación, y por la noche, ante algún tirón de orejas, sabiamente rectifica, me facilita dorsal élite. Antes me indica que perfectamente podría salir del cajón posterior. Sabrá este hombre lo que a mi me cuesta llegar al Paseo San Antonio a colocarme en la carrera como para mandarme entre 5.000 corredores…. Cuando sus alumnos lleguen al tema discapacidad. Cuando voy a recoger los dorsales mio y de mi acompañante me hace la 3/40. Es decir, a mi me da un dorsla élite y a mi acompañante uno de vagón de cola. Así queda bien con los patrocinadores y conmigo.

Indignado entro en las oficinas y le doy unas voces, sabiamente rectifiqué por la tarde y le pedí disculpas por el tono. Le pedí aclaraciones de cuál era el criterio para dejarme salir años seguidos adelante y este año no falicitarme dorsal para mi acompañante. Me dice que para que quiero otro dorsal, que con uno me es suficiente. Le digo que no quiero discutir, que me diga si me va a facilitar dorsal para mi acompañante y transcurridos unos segundos eternos me dice no, este año no. Por la tarde nos carteamos de nuevo, pido disculpas por el tono y el me indica que lo han valorado. Que él y su equipo han pensado que como tengo un dorsal 1200, y tengo mil corredores por delante, que me sitúe al final del primer cajón, o sea, más o menos sería el corredor 3.500 entre 7.500, que el opina que es el sitio más seguro. Ya no sé si lo hace con maldad para que tropiece y me caiga, o que realmente él se lo cree. Me pensé poner una denuncia en el juzgado de guardia.



2. A Francisco Javier García Rubio, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca no le interesa el deporte adaptado. Me facilitan su teléfono y correo electrónico. Le pongo un audio de 3 minutos para ponerle en situación y un correo explicativo. Soy un ciudadano de esta ciudad que al menos se merece una respuesta, ni está ni se le espera. A no ser que haya realizado gestiones internas sin comunicármelo.



3. Jesús María Ortiz, diputado de Deportes de la Diputación de Salamanca. El mayor patrocinador de carreras de la provincia. No le interesa el deporte adaptado. En ninguna de las carreras patrocinadas hay categorías para las personas que no podemos competir en igualdad de condiciones. Es vergonzoso para una institución como la Diputación no facilitar la integración de la diversidad en el deporte.



4. A la Media Maratón Ciudad de Salamanca sí les importa el deporte adaptado.Tengo que ser justo y agradecer a los organizadores de la Media Maratón de Salamanca la sensibilidad que todos los años tienen con los discapacitados sensoriales y motóricos de esta ciudad y de todas la ciudades que vienen a competirla. Nos facilitan salidas adelante dándonos prioridad ante todos y competimos en categorías en función de nuestra discapacidad. La diferencia entre ellos y el resto es que ellos son deportistas, corredores y conocen el paño y el percal. Aprendan los aficionados que organizáis carreras y no os habéis puesto nunca unas zapatillas.



Esto parece una batalla perdida, a punto he estado de no realizar comentarios sobre este hecho, pero me parece tan indignante que no me he aguantado. Yo tengo 61 años, me encanta este deporte, pero mis tiempos se irán apagando. Para mi no pido ya nada, ojalá las generaciones venideras se encuentren personas con más sensibilidad, que comprendan que esto es un derecho para nosotros, y para ellos es una obligación facilitar la integración de todos.

