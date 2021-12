Una exposición de Isabel Villar abrirá el XX aniversario de la Capitalidad Cultural Europea

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado esta mañana la primera gran exposición que está preparando el Ayuntamiento de Salamanca para celebrar el 20 Aniversario de la Capitalidad Cultural Europea (2002-2022). “Una muestra que homenajea a una de nuestras artistas más reconocidas, Isabel Villar, distinguida con la Medalla de Oro de la ciudad en 2018, y que hemos programado en uno de los edificios emblemáticos del 2002, el Domus Artium” ha anunciado el alcalde.

La exposición lleva por título 'Leones en el jardín' y está pensada como una antología de toda la obra de la pintora salmantina. No es una retrospectiva al uso en la que las obras se cuelgan siguiendo un orden cronológico, sino que la exposición estará articulada en torno a los temas que han centrado la producción de Isabel Villar a lo largo de toda su carrera. De este modo, en la muestra se hacen evidentes algunas de sus estrategias, como la repetición, y se podrá observar muy claramente la evolución de su estilo, que no responde en absoluto a lo naïf, sino a una intención clara de distinguirse.

'Leones en el jardín' se podrá visitar desde el 28 de enero al 2 de mayo y ocupará todas las salas de la primera planta del centro de arte. Tras su paso por Salamanca, se expondrá en el centro de arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, ya que el Ayuntamiento de este municipio madrileño ha coproducido la exposición junto con el Consistorio de Salamanca.

A la presentación de la exposición también han asistido la responsable del DA2 de Salamanca, Tate Díez, en cuyo centro expositivo permanecerá la muestra hasta el 2 de mayo, y el director del Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada (Madrid), Juan Carlos Moya, a cuyas dependencias llegará después esta propuesta de Isabel Villar.

Sobre esta iniciativa, Isabel Villar ha reconocido que le sirve de "broche de oro" de su carrera, pues fue Salamanca donde nació y de donde partió posteriormente camino de Madrid para continuar con su formación y a la que regresa ahora con esta retrospectiva de su obra.

La propuesta le servirá para repasar su trayectoria, en las que sus cuadros han sido "como hijos", de ahí que haya señalado que no se puede quedar con uno como preferido, y que le han servido para hacer lo que "me apetecía en mi vida y poder vivir de la pintura, vivir de lo que me gusta hacer" sin tener que seguir una u otra línea y dotando a su creación de "un estilo muy personal, muy propio".

Una artista fundamental

Isabel Villar (Salamanca, 1934) es una artista fundamental para entender el modo en el que la figuración pictórica evolucionó en España en las últimas décadas del siglo XX. Compañera de generación de muchos de esos artistas, su proyecto, sin embargo, se distingue por la creación de un mundo personal que parece fuera del tiempo y que, en su carácter casi mágico, se abre a múltiples interpretaciones, a infinitas lecturas, a ser parte de mil y un relatos. Sus jardines, bosques, parques y playas se convierten en lugares de la posibilidad. Están habitados, casi siempre, por mujeres, niñas y ángeles que, en soledad o en compañía, conviven con animales, algunos exóticos, otros más conocidos. Cuando se trata de animales salvajes, no huyen, ni atacan, aunque tampoco parecen estar domesticados, sino que son sus compañeros. No parece que haya ningún conflicto, que corran peligro ni que una amenaza las aceche.

En esos cuadros parecen resolverse algunos conceptos que se han considerado contrarios, aunque quizás, como ella demuestra, no lo sean del todo: arte y naturaleza, artificial y natural, civilización y salvajismo, cultivado y silvestre… Esos animales también sirven para generar extrañeza, como cuando los incluye en otro tipo de escenas que son también muy habituales en su producción, los retratos de familia. Aquí son animales de compañía y a la vez los mirones que observan los que está ocurriendo. Estos retratos de familia remiten a un pasado que siempre parece volver, que nunca se marchó. Aquí las citas directas a la fotografía son fundamentales, no solo en los fondos, esos escenarios falsos que interrumpen a veces sus paisajes, sino también las referencias al álbum familiar, en este caso, al suyo propio. Se añade así una capa más de significado: podrían ser las fotografías de cualquiera, pero son los suyas, las propias, creando una suerte de inusual autobiografía, una galería de retratos que son a la vez familiares y extraños.

Sus pinturas, lejos de ser ingenuas, ocultan siempre un mensaje que responde a una crítica o un comentario social. A veces son muy obvios, como el triple retrato de Fernando de los Ríos, Pablo Iglesias y Julián Besteiro, pintado en pleno período de la transición. En otros casos, hay que mirar con más detalle, ver lo que sucede en los márgenes de las imágenes o leer entre líneas. Por ejemplo, a Villar se la ha considerado una de las artistas pioneras en la genealogía feminista del arte español. Sus imágenes de mujeres embarazadas de comienzos de los 70 son excepcionales. Villar también ha sido fundamental para generaciones algo más jóvenes. Supo adelantar en su obra algunos presupuestos que desarrollarían después los artistas que pertenecieron a la generación de la Nueva Figuración.

Biografía artística

Comenzó a dibujar a los siete años estudiando pintura, en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy de Salamanca y posteriormente, en la Escuela de San Fernando en Madrid. Formó parte de los grupos de artistas La Cepa, Koiné y Tomes, contrayendo matrimonio, en 1963, con el también pintor Eduardo Sanz. En 1958 realizó su primera exposición individual, constituyendo, desde su exposición en Madrid en 1971, una revelación artística y realizando un gran número de exposiciones en las cuales la mujer, en solitario o en compañía de otros personajes, es protagonista principal, reflejando su gran interés por la presencia y la situación de la mujer.

En el año 2012 su obra fue incluida en la exposición Genealogías feministas en el arte español comisariada para el museo MUSAC de León por Juan Vicente Aliaga y Patricia Mayayo.

En el 2018 recibe la Medalla de Oro de la ciudad de Salamanca. En ese mismo año la galería Fernández-Braso de Madrid le dedicó una amplísima exposición individual con su obra más reciente titulada “Ese otro bosque dentro del bosque”, con textos de Estrella de Diego y Sabina Urraca.

En el 40º aniversario de la feria ARCO, Isabel Villar era seleccionada por la galería Fernández-Braso como Solo Project.

La obra de Villar está en una veintena de museos y colecciones españolas, desde el Reina Sofía hasta la Biblioteca Nacional. También ha colaborado en la creación de portadas de discos, como el de Caminemos, de María Dolores Pradera, o en carteles de películas como la de Fernando Trueba ('Mientras el cuerpo aguante') y 'Basilio Martín Patino' (Los paraísos perdidos).

