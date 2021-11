Cs pedirá en el pleno del Ayuntamiento de Salamanca reconocer la figura del poeta Aníbal Núñez

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño Sequeros, ha presentado una moción que llevará al pleno del viernes para reconocer la figura del desaparecido poeta Aníbal Núñez San Francisco (Salamanca, 1944-1987).

Durante la rueda de prensa, Fernando Castaño, ha manifestado: "Aníbal Núñez es una de las figuras claves en la historia de Salamanca. Persona muy querida y comprometida con los valores democráticos sufrió persecución durante el franquismo. Aunque falleció prematuramente, a los 42 años, su figura y su poesía adquirieron con el paso de los años una mayor dimensión, hasta el punto de que puede tratarse del poeta salmantino que más ha influido en las nuevas hornadas de poetas jóvenes".

A continuación ha señalado que, "Salamanca continúa siendo una referencia poética de primer orden, con poetas jóvenes de altísima calidad que han recibido los galardones más prestigiosos. Es usual que el poeta joven que pasa por nuestra universidad reconozca el impacto que la poesía de Aníbal le ha producido. Raro es el recital o micro abierto en el que su nombre o su obra no salga a relucir".

Perfil biográfico de Aníbal Núñez

Aníbal Núñez nace en Salamanca, el 1 de noviembre de 1944 y fallece en la misma ciudad el 13 de marzo de 1987. Hijo del fotógrafo José Núñez Larraz, uno de los artistas más internacionales de Castilla y León, y de Ángela San Francisco.

Persona polifacética y sumamente culta, destaca como poeta, traductor, pintor, escultor y grabador. Realiza sus estudios en la Universidad de Salamanca en Filología Moderna obteniendo la licenciatura. También cursa estudios en la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy y de la Escuela de Artes y Oficio, destacando como artista diverso.

Es un poeta cautivador y enigmático perteneciente a la denominada Generación de los Novísimos o del 68, que, aunque poco reconocido en vida, actualmente está influenciando enormemente a toda una generación de nuevos poetas.

Su poesía es difícil de encasillar, con una gran cantidad de cultismos y referencias a textos clásicos, junto a otros poetas de muy variadas épocas para mostrar su capacidad y su gran comprensión de autores y corrientes. Muchas de sus obras fueron publicadas años después de su escritura e incluso, en algunos casos, póstumas.

De su obra se han realizado numerosas tesis se han escrito al menos doce libros y más de ciento treinta artículos científicos que estudiaban su poética y su poesía, eso sin contar los estudios sobre su pintura, escultura y grabado que alberga la misma cantidad una gran cantidad de estudios. Autores e investigadores como Vicent Vives, Fernando R. de la Flor, Miguel Casado, Joaquín Herrero o Rosana Pardellas entre otros muchos autores han destacado su aportación y su importancia en la poesía contemporánea.

No es menos importante que algunos de sus poemas se hayan convertido en canciones o que sus versos acompañen a multitud de poemarios de poetas jóvenes y no tan jóvenes, mientras que su traducción a más de treinta idiomas como el inglés, el francés, el portugués, el italiano, coreano, malayalam, hindú o quechua. Este poeta salmantino ha influenciado y sigue influenciando a varias generaciones de jóvenes poetas, no solo de España, sino de toda Hispano-américa.

Según el profesor y poeta Jaime Siles: "Lo que Cavafis fue para Alejandría, Aníbal Núñez lo es para Salamanca".

Su faceta de pintor y escultor, aunque es menos conocida, no es menos prolífica ni por su puesto menos interesante teniendo gran parte de su obra salvaguardada en el Museo de Salamanca y en colecciones privadas.

