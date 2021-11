Antonio Romo: “A estas alturas de mi vida, soy feliz viendo sonreír a los enfermos”

R.- Creo que me he dejado guiar del buen corazón de las personas y de la fe, y estoy seguro de que ello me ha hecho feliz. Pues no sé si he arriesgado. Solo que he sido feliz como un niño. Antes hablabas de los niños, yo he ido actuando como un niño. Soñaba, creía, confiaba. Y para adelante, Dios dirá.