María Victoria Mateos: "Los fondos públicos son insuficientes para financiar la investigación"

La prestigiosa hematóloga y máxima responsable de la Unidad de Ensayos Clínicos del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, María Victoria Mateos, sigue encadenando nuevos éxitos en su prolífica trayectoria científica e investigadora y asumiendo nuevos retos profesionales. En noviembre del pasado año fue incluida en la lista de los diez médicos españoles más influyentes del mundo, según el ranking que publica la prestigiosa empresa Clarivate a través de su web Science, una de las plataformas más fiables sobre publicaciones científicas a nivel internacional. Y ahora, concretamente a finales del pasado mes de octubre, fue elegida presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, con motivo de la celebración en Pamplona del Congreso Nacional de Hematología, Hemoterapia, Trombosis y Hemostasia, que sirvió precisamente como marco para el proceso electoral del que salió la nueva junta directiva de esta sociedad científica.

"Esta elección supone para mí un nuevo reto profesional y se trata de presidir una sociedad científica que agrupa a casi 3.000 hematológos, pero también a otros profesionales de especialidades afines", explica María Victoria Mateos, quien avanza que desde su nueva responsabilidad al frente de esta sociedad va a trabajar para "seguir fomentando la investigación, que es algo fundamental, como sucede en el caso del mieloma múltiple". Precisamente, la doctora Mateos es una auténtica eminencia en el estudio, la investigación y el tratamiento de esta patología y es la coordinadora de la Unidad del Mieloma del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. "Es cierto que tenemos y recibimos fondos públicos, pero son limitados y resultan insuficientes para poder financiar nuestras investigaciones, como sucede con el mieloma múltiple, y por eso estamos buscando fondos en el sector privado desde la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, porque todos estos fondos son claves para financiar la investigación, como están haciendo otras sociedades científicas", como es el caso, por ejemplo, de la Asociación Española contra el Cáncer.

Más de 300 publicaciones

Otro aspecto que destaca especialmente esta eminente hematóloga, vinculado directamente a las investigaciones, son las publicaciones científicas, donde se plasman todas esos estudios. "En las redes sociales se usan los 'likes' y en la investigación se tienen en cuenta los impactos científicos de estas publicaciones, las veces que se citan esos trabajos, porque, más que la cantidad, hay que valorar la calidad de esas publicaciones y esa capacidad de impacto". De hecho, la doctora Mateos señala que, en su caso, cuenta en su trayectoria científica e investigadora acreditada con "más de 300 publicaciones".

Discípula de Jesús San Miguel

¿Y de quién ha aprendido María Victoria Mateos mucho de lo que sabe y que ha sido la base imprescindible y el gran pilar de su brillante trayectoria como investigadora de primera fila del mieloma múltiple? "Mi gran mentor ha sido el doctor Jesús San Miguel, fui su discípula desde el año 1993 y para mí ha sido una figura fundamental y clave para el desarrollo de toda mi actividad". Precisamente, Jesús San Miguel desplegó toda su actividad asistencial, que le colocó en la cúspide de la Hematología española, en el Hospital de Salamanca, hasta su traslado profesional en el año 2013 a Pamplona para su incorporación profesional a la Clínica Universitaria de Navarra.

Enlazando con el caso particular de su gran maestro, el doctor San Miguel, María Victoria Mateos no oculta que ha recibido ofertas especialmente atractivas para irse a trabajar fuera de España y proseguir con su carrera científica en el extranjero. "He recibido ofertas del extranjero, pero estoy contenta en Salamanca... En Estados Unidos, por ejemplo, hay una gran movilidad y es normal moverse de un centro a otro", explica la doctora Mateos, quien aprovecha para destacar en términos muy positivos que "la Hematología en España goza de buena salud".

Preguntada por la fecha en la que se podrá afirmar que el cáncer ha sido derrotado y se habrá conquistado la plena curación, la doctora Mateos se muestra prudente en sus reflexiones y puntualiza que depende de cada patología y de cada tipo de cáncer. Afortunadamente "la palabra 'cáncer' ya no tiene ese significado negativo y ese rechazo que tenía hace años". Cada tumor es diferente y los porcentajes de cada curación dependen de cada tipo de cáncer. En el caso del mieloma múltiple, resalta que "cada vez sabemos más, pero se trata de una enfermedad muy complicada y muy compleja", de manera que "cada caso es diferente y nos encontramos con que la reacción de un paciente ante un tratamiento y un fármaco es diferente a la reacción que tiene otro paciente con ese mismo fármaco", debido a que hay "una gran heterogeneidad" en los enfermos afectados por el mieloma múltiple.

Encantada con el nuevo hospital

La doctora María Victoria Mateos es zamorana, pero su labor científica e investigadora siempre la ha desarrollado en el Hospital de Salamanca. En este punto, se muestra muy satisfecha por la construcción del nuevo complejo hospitalario. "El nuevo hospital es estupendo y no tiene nada que ver con el antiguo, vinimos el 9 de septiembre y estoy muy contenta".

En relación a su próxima actividad al frente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, María Victoria Mateos ocupará el cargo como presidenta electa hasta que su predecesor, Ramón García Sanz, deje esta responsabilidad dentro de un año, coincidiendo con el Congreso Nacional de Barcelona 2022. Marta Morado, del Hospital Universitario La Paz (Madrid), será la nueva secretaria adjunta, y Lucrecia Yáñez, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), entra en la junta directiva como vocal.