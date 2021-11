Empate entre Unionistas y Celta B, en una noche muy fría

Noche fría, muy fría la soportada en esta atípica jornada en el Reina Sofía, jugando un viernes en un horario más que dudoso, dadas las limitaciones que aún tiene el campo de fútbol municipal que, por desgracia, aún sigue en obras. Un choque de poder a poder que se saldó, a pesar de las muchas y buenas ocasiones que tuvieron los dos equipos, con un empate 1-1, que no satisfizo ni a Unionistas ni al Celta B, del que se espera más, sobre todo de cara al gol, porque fue calamitoso lo que falló en la segunda mitad.

El equipo local llegaba con la intención de aumentar su puntuación, después de cosechar otro empate en su partido de la anterior jornada frente al Internacional, y con una racha de tres empates seguidos en la competición.

El encuentro comenzó de modo inmejorable para el equipo salmantino, con unos muy buenos quince minutos, en los que aprovechó una bonita jugada para inaugurar el marcador, gracias a un gol de Jesús De Miguel en el minuto 10. Pero, luego se repuso el equipo gallego, adueñándose del centro del campo, con un Unionistas muy serio en defensa, pero no evitó el empate del Celta B, gracias al acierto ante la portería de Miguel Rodríguez, a los 27 minutos, con un tremendo derechazo desde fuera del área que se coló de manera irremediable en la portería blanquinegra. Con este resultado concluyó la primera mitad, 1-1.

En la segunda mitad, comenzó otra vez muy bien Unionistas, mandando y llegando con facilidad al área rival, pero no encontró portería ni de una manera ni de otra. Desde el minuto 20 el equipo azul se sacudió el dominio, y comenzó a llegar con mucho peligro a la portería defendida por un seguro Salva de la Cruz. Muchas ocasiones para los visitantes, que perdonaron sin explicación alguna. Un equipo filial de un Primera División no puede ser tan inofensivo para el gol, disponiendo de tantas oportunidades. No es menos cierto que los locales se defendían como 'gato panza arriba', y tras una serie de cambios, también gozó de alguna oportunidad y, a media luz, no se veía bien si hubo algo más que extraño en el área visitante. Tanto Unionistas como el Celta B pudieron hacerse con la victoria, pero finalmente, los puntos se repartieron entre ambos equipos.

Tras la finalización del partido, Unionistas ocupa el puesto líder de la competición con 21 puntos, mientras que el Celta B se posiciona en noveno lugar, con 15 puntos. La siguiente jornada enfrentará a Unionistas contra el Real Unión de Irún.

FICHA TÉCNICA

UNIONISTAS DE SALAMANCA: Salva de la Cruz, Ramiro, José Salinas, Acosta (minuto 83, Cris Montes) Fer Román, Manu Sánchez (minuto 70, Antonio Marín), Nespral (minuto 70, Mandi Sosa) Acosta, Íñigo Muñoz, Rayco, Pablo Espina (De la Nava, minuto 63), De Miguel (minuto 83, Cortina).

CELTA DE VIGO B: Ruly, Carrique (Gabri Vega, minuto 72), Castro, Álex M, Carlos Domínguez, Pampín (Medrao, minuto 72), C. Beitia, Carbonell, Holsgrove, Miguel Rodríguez (Iker Losada, minuto 72) y Fabrizio (Javi Gómez, minuto 78).

ÁRBITRO: Francisco Sáez Vital. Sacó tarjeta amarilla a Holsgrove en el minuto 90. A Rayco en el minuto 90 y al banquillo de Unionistas.

GOLES: 1-0, minuto 10 De Miguel, 1-1, minuto 26 Miguel Rodríguez.

