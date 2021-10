Bautista pide que la Diputación apoye la financiación de tablets para alumnos de Primaria

El diputado por la comarca de Vitigudino y alcalde de Hinojosa de Duero, José Francisco Bautista, lleva al próximo pleno provincial, a celebrar este viernes, una propuesta en la que pide dotar a todos los alumnos de Primaria, a partir de los ocho años de edad, de una tablet de calidad, para su uso personal en el colegio y, así, seguiir el mismo procedimiento en cursos sucesivos.

Apunta el diputado que dicha tablet será financiada al 50% por la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento del municipio correspondiente, siempre y cuando este acepte voluntariamente la propuesta. A estos acuerdos podrán sumarse otras administraciones "minorándose la aportación municipal en el mismo porcentaje con el que contribuyan". Finalmente, Bautista explica que "en un primer momento se ponga en marcha en municipios de menos de 2.000 habitantes".

Aprender a manejar las nuevas tecnologías

Explica José Francisco Bautista que "la necesidad de manejar desde pequeños las nuevas tecnologías es hoy día una necesidad inexcusable, y necesaria en todos los campos y en todos los territorios".

Los escolares de los pueblos salmantinos "no son una excepción, aunque en ocasiones, más de las deseadas, no puedan acceder a estas tecnologías, porque las conexiones no existen, no son posibles o demasiado lentas, por la inexistencia de redes o por deficiencias en las mismas". "Incumpliendo", de esta manera, "reiteradas y reiterativas promesas electorales de todos los partidos políticos, y por razones cuyo incumplimiento siempre es achacable a los otros".

A pesar del "invierno demográfico que el medio rural sufre en toda su crudeza, fruto de esa despoblación galopante, que hasta el momento nadie ha querido ni sabido parar o remediar y sin perspectivas de hacerlo, es necesario y obligado un pequeño esfuerzo de todos, Pero, sobre todo de las administraciones más cercanas, para dotar a nuestros escolares de esas tecnologías imprescindibles", finaliza.

Sigue los temas que te interesan