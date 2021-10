Rivero: “Si hay alguien que lleva mucho tiempo de campaña, yo estoy trabajando”

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, demostró este viernes su intención de abordar los próximos comicios al Rectorado más adelante. “Las elecciones no se han convocado. Si hay alguien que lleva mucho tiempo de campaña, yo estoy trabajando”, insinuó Rivero en referencia al catedrático de Historia Contemporánea Mariano Esteban de Vega, quien ya hizo pública su candidatura y que en las últimas horas acusó al actual equipo rectoral de “utilizar recursos institucionales al servicio de su campaña”.

Sin entrar a valorar la afirmación de Esteban de Vega, Rivero insistió en que, en estos momentos, dedica sus esfuerzos a la gestión, “como corresponde”, y a cumplir con el resto de sus deberes. “Tengo muchas horas de clase y me dedico a ellas, como es el deber que cumplen todos los profesores de la Universidad. El lunes que viene se presenta una tesis que he dirigido, el martes se presenta un libro de un programa de doctorado y, mientras, sigo trabajando en la gestión del Rectorado. Me dedico a eso”, zanjó.

Mariano Esteban había criticado la organización oficial esta semana en el Aula Unamuno de un acto de balance de la gestión del rector que, según valoró, “incomodó a buen número de los asistentes por su propósito de confundir la actividad institucional con la electoral”.

