Las setas invaden Benavente en sus XIV Jornadas Micológicas tras el parón por el COVID

El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Medio Ambiente de la presentación de las XIV Jornadas Micológicas de Benavente que tendrán lugar entre los días 8 y 15 de noviembre, después de un año de parón por la crisis sanitaria generada por la COVID-19.

En un acto celebrado esta mañana en el salón de plenos de la Plaza Mayor de Benavente, el concejal de Medioambiente, Manuel Burón, junto al presidente de la Asociación Micológica Benaventana, José Miguel Juan, han presentado la decimocuarta edición de las Jornadas Micológicas que vuelven a la ciudad con ponencias, excursiones y una cita con los fogones y productos micológicos en el Parador de Turismo ‘Fernando II’ como principales atractivos.

Unas jornadas que arrancarán el lunes 8 de noviembre con su presentación antes de dar comienzo a la primera actividad que será un showcooking en las instalaciones del Parador de Turismo a cargo de José Enrique Peláez, cocinero del Parador ‘Fernando II’ a partir de las 19:15 horas.

El jueves 11 tendrá lugar la conferencia ‘Nuevos géneros en micología’ a cargo de Julián Cerezal Fernández, mientras que la conferencia ¿Me puedo fiar de las setas compradas en el supermercado? Impartida por Judith Furquet González tendrá lugar el viernes 12 a partir de las 19:00 horas.

Uno de los platos fuertes de estas jornadas micológicas es la cena que se ofrece en el Parador de Turismo donde los asistentes podrán disfrutar de una degustación de productos micológicos. Un evento que tendrá lugar el viernes 12 de noviembre desde las 21:45 horas.

El sábado 13 de noviembre será el turno de la tradicional excursión guiada donde los asistentes recogerán ejemplares de distintas especies para su posterior exposición. Una cita que se encuentra ya completa a nivel de inscripciones pero que desde la organización se está buscando una nueva fecha para que ningún benaventano se quede sin la posibilidad de salir y conocer todas las especies de la zona. El domingo 14 de noviembre se pondrá punto y final a las Jornadas Micológicas con la exposición de productos micológicos a partir de las 19:00 horas y con el sorteo de productos micológicos en el Parador de Turismo de Benavente. Todos los participantes en las distintas actividades deberán cumplir con el protocolo sanitario COVID, siendo la mascarilla de uso obligatorio.

“Son unas jornadas de calidad que hay que conservar, pues sin duda inciden y contribuyen positivamente en la educación medioambiental. El apoyo incondicional a esta iniciativa viene motivado por la creciente afición a este mundo y la importancia que tiene en nuestra comarca desde diferentes puntos de vista como pueden ser la gran variedad de hongos y setas que se pueden encontrar en nuestra comarca, ponen de manifiesto el valor del rico patrimonio natural que podemos disfrutar a nuestro alrededor” ha subrayado el concejal de Medio Ambiente, Manuel Burón quien creé que estas jornadas ayudas a profundizar en las diferentes especies y en las diferentes técnicas de recolección, conservación y consumo de estos productos.

Por su parte, José Miguel Juan, ha querido hacer un llamamiento a la precaución y al respeto ya que se siguen repitiendo intoxicaciones todos los años por consumir setas y hongos de nuestro entorno: “Mucho respeto hacia estos productos y hacia el medioambiente, parece una cuestión simple, pero es que es cierto, seguimos viendo cuando vamos a los campos setas volteadas, destrozadas porque hay gente que va sin ningún tipo de respeto y que como ve una seta que no le interesa, le da una patada. Las setas no están ahí únicamente para que las comamos o no las comamos, tienen una función muy importante en la naturaleza como descomponedoras y además últimamente se están viendo muchas aplicaciones en el mundo de la medicina, por lo que no podemos dar otro mensaje que no sea el del respeto”.

