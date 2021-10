El Ayuntamiento de Salamanca pierde 231.000 euros en subvenciones para políticas de empleo

El Ayuntamiento de Salamanca ha perdido subvenciones por valor de 231.000 euros destinadas a poner en marcha oferta formativa dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en la ciudad y el Alfoz. La resolución provisional del Servicio de Empleo de Castilla y León deniega las ayudas porque el Consistorio no tiene un Plan de Igualdad.

Las subvenciones denegadas estaban destinadas a sufragar hasta cinco acciones formativas dirigidas a desempleados de la ciudad y el Alfoz, a desarrollar durante el segundo semestre de 2021 y el primero del año 2022, con una duración total de 2.150 horas y un coste de 231.000 euros.

El equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Salamanca, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, no ha realizado ninguno de los trámites exigidos para acreditar la existencia del Plan de Igualdad. La convocatoria de las subvenciones del ECYL exigía realizar una declaración responsable presentando el boletín o diario oficial que acreditase la resolución del registro del plan de igualdad o, en caso de no estar publicado, documento firmado por la comisión negociadora. En el caso de que hubiera concluido su vigencia, copia del acuerdo de inicio de la comisión negociadora del plan de igualdad. Al no haberse realizado estos trámites, la resolución provisional con fecha 7 de octubre de 2021 del Servicio de Empleo de Castilla y León (ECYL) ha denegado la concesión de las ayudas.

“Extremadamente grave”

La pérdida de estos 231.000 euros en subvenciones demuestra que la falta de Plan de Igualdad en el Ayuntamiento de Salamanca, además de suponer un incumplimiento de la Ley de Igualdad por parte del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Salamanca, acarrea consecuencias negativas para la institución y la ciudadanía salmantina.

Para el Grupo Municipal Socialista, esta pérdida de recursos es únicamente imputable a los responsables del Gobierno municipal del PP y de Ciudadanos, que demuestran no saber gestionar ni lo más básico. De hecho, han sido numerosas las ocasiones en las que el Grupo Municipal Socialista ha reclamado cumplir con la legalidad vigente en materia de igualdad en el Ayuntamiento de Salamanca. Estas reclamaciones han caído en saco roto y ahora se ven las consecuencias de la nefasta y caótica gestión del PP y de Ciudadanos al frente del Gobierno municipal.

El Grupo Municipal Socialista califica como extraordinariamente grave e insultante la pérdida de fondos públicos para la creación de empleo en Salamanca, más aún cuando en las oficinas del ECYL de la ciudad hay casi 12.000 personas inscritas como demandantes de empleo. Para los socialistas, la pérdida de 231.000 euros en subvenciones dirigidas a empleo demuestra, una vez más, que al Gobierno municipal de PP y Ciudadanos no le preocupa lo más mínimo la generación de empleo y oportunidades en la ciudad. Los anuncios que PP y Ciudadanos realizan en esta materia forman parte de una burda estrategia propagandística sin medidas eficaces para evitar que miles de salmantinos abandonen Salamanca por falta de empleo y de oportunidades, denuncia el PSOE.

Resolución del Servicio de Empleo de CyL

