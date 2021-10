La Casa de las Asociaciones sufre filtraciones de agua año y medio después de su apertura

Noticias relacionadas Fernando Pablos lidera la lista de la delegación salmantina para el congreso regional del PSOE

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca achaca a la "negligente gestión" en materia de obras por parte del equipo de Gobierno municipal del PP la nueva intervención en la Casa de las Asociaciones para acabar con las filtraciones de agua en la fachada del edificio, apenas un año y medio después de su apertura y tras una importante inversión inicial de 950.000 euros, según los datos aportados por el concejal del PSOE, Juan José García Meilán.

Los socialistas consideran que "la habitual dejadez y ausencia de control de los responsables municipales del PP, encabezados por García Carbayo, en la gestión de las obras previstas o en fase de ejecución en la ciudad de Salamanca suma un capítulo más con esta instalación municipal", ubicada en el paseo de Gran Capitán y destinada a asociaciones de salud y ayuda mutua para el desarrollo de sus actividades.

Las obras de la nueva Casa de las Asociaciones concluyeron en el mes de mayo de 2019, como anunció el Gobierno municipal en pleno periodo electoral, afirmando además su intención de que las entidades sociales pudieran trasladarse ese mismo verano, según rememora el concejal socialista. Sin embargo, la infraestructura aún tardó varios meses en entrar en funcionamiento y no fue hasta la primavera de 2020 cuando comenzó realmente su puesta en marcha.

García Meilán recuerda que ante esa demora, los socialistas solicitaron una visita en enero de 2020 para conocer el estado de las instalaciones y comprobaron in situ que la infraestructura ya presentaba llamativas humedades en su interior que no estaban subsanadas y que podrían suponer un problema en el futuro si no se procedía a una reparación adecuada y a tiempo que garantizara una solución al problema. Así lo advirtieron los concejales del PSOE, pero el Gobierno municipal optó "por un simple parche: dar la orden de dar capas de pintura a última hora en las salas afectadas para conseguir que luciera sus mejores galas ante la inminente llegada de las asociaciones".

A los desperfectos internos en forma de humedades en paredes, techos y suelos que ya presentaba la Casa de las Asociaciones semanas antes de su apertura, se añaden ahora las filtraciones de agua que han aparecido este año en la propia fachada del edificio debido a un aislamiento insuficiente, asunto que el Consistorio salmantino ha tenido que afrontar con una nueva intervención y, por tanto, con una nueva inversión de dinero público, señala García Meilán

A juicio de los socialistas, se trata de "un nuevo y manifiesto despilfarro por parte del Gobierno municipal del PP, ya que su negligente gestión y su falta de control de las obras en el antiguo colegio Giner de los Ríos para dar forma a la nueva Casa de las Asociaciones son las causantes de los problemas que han ido surgiendo posteriormente" y que "eran previsibles desde el principio, de manera que no fueran necesarios nuevos gastos para proceder a la reparación de unas dependencias recién estrenadas".

Además de este derroche de dinero procedente de las arcas municipales, los concejales del PSOE denuncian una vez más "el amiguismo" en el que el PP basa su gestión al frente del Ayuntamiento de Salamanca. En lugar de tomar cartas en el asunto respecto a la ejecución de las obras llevadas a cabo por la empresa adjudicataria, los populares decidieron otorgar a esa misma empresa y mediante decreto de alcaldía el nuevo contrato, por valor de casi 13.000 euros, para la reparación de las humedades presentes en la fachada.

Por todo ello, los socialistas exigen al Gobierno municipal del PP que "deje de tomar el pelo a la ciudadanía salmantina, que no juegue con el dinero público y que se centre en gestionar de una manera eficiente!, es decir, con un calendario de inversiones, con una planificación adecuada y con un control efectivo sobre la ejecución de obras y actuaciones que se llevan a cabo en la ciudad para evitar "más despilfarros" y garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones municipales desde el minuto uno.

