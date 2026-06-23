España Latente culmina su primera edición en Guardo con 15 jóvenes del medio rural formados en tecnologías 3D

Los jóvenes participantes en el proyecto España Latente en el municipio palentino de Guardo

El proyecto España Latente, concebido para acercar la formación especializada al medio rural y generar nuevas oportunidades profesionales para los jóvenes, ha concluido con éxito su primera edición en Guardo (Palencia).

La iniciativa, pionera en España, ha permitido a 15 jóvenes especializarse en competencias vinculadas a la industria audiovisual, la creación de contenidos digitales y las tecnologías inmersivas.

El programa nace con una vocación clara: capacitar a jóvenes del entorno rural para que puedan desarrollar su carrera profesional sin necesidad de abandonar su lugar de origen.

Y contribuye así a frenar la despoblación y demuestra que la innovación, el talento y las oportunidades profesionales también pueden desarrollarse fuera de los grandes núcleos urbanos,

La iniciativa está impulsada por la Diputación de Palencia, en colaboración con The Core School, la escuela superior de audiovisuales perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, y la Fundación AMGu.

Y cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Una completa formación

La formación 'Capacitación para artista de entornos 3D' es un itinerario de 292 horas diseñado por The Core School para responder a la creciente demanda de profesionales en sectores en plena expansión.

Entre ellos, la industria audiovisual, la animación, los videojuegos y las tecnologías inmersivas.

A lo largo del programa, los participantes adquirieron competencias en modelado y creación de assets 3D, desarrollo de entornos virtuales, procesos de producción digital y postproducción mediante una metodología eminentemente práctica y conectada con las necesidades reales de la industria.

Como acto de clausura, los alumnos recibieron sus diplomas acreditativos tras completar la formación.

La conclusión de esta primera edición confirma el potencial de España Latente como un modelo innovador para acercar formación de alta especialización al medio rural.

También para impulsar el talento local y ampliar las oportunidades de empleo cualificado sin necesidad de abandonar el territorio.

Asimismo, la iniciativa pone de manifiesto la capacidad del medio rural para acoger proyectos vinculados a la economía digital y creativa, generando un impacto social que trasciende la formación.

Y que también contribuye a fortalecer la percepción de estos territorios como espacios de oportunidad, innovación y futuro.

Formación descentralizada

Mercedes Agüero, decana de The Core School, señala que el proyecto España Latente "pone de manifiesto que la excelencia formativa y el desarrollo del talento pueden y deben impulsarse en todos los territorios".

"La descentralización de la formación especializada no solo amplía las oportunidades profesionales de los jóvenes, sino que contribuye de manera significativa a la cohesión territorial", afirma.

Por su parte, Patricia Pérez Blanco, diputada de Juventud, destaca que España Latente "nace de una convicción muy clara: los jóvenes del medio rural no deben verse obligados a abandonar su tierra para acceder a oportunidades de formación y empleo de calidad".

"Con este proyecto hemos querido demostrar que sectores innovadores y con gran proyección, como la industria audiovisual y las tecnologías digitales, también pueden convertirse en una oportunidad real de futuro para nuestros pueblos", apunta.

Y afirma que "la excelente respuesta recibida, con más de 90 solicitudes para participar, confirma que existe talento, motivación y ganas de construir un proyecto profesional desde el territorio".

"Iniciativas como esta nos ayudan a avanzar en uno de los grandes retos de nuestra provincia: generar oportunidades para que quedarse sea una elección y no una renuncia", asegura.

Empleo en el medio rural

Luis Cueto, vocal asesor para la Industria Audiovisual y de la Secretaría General para el Reto Demográfico del Miteco, señala que este programa, para ellos gratuito y valorado en miles de euros, ha permitido que "no tengan que irse para formarse a la capital, de la que muchos no vuelven".

"Profesionales de élite han impartido las clases on line y desplazándose a Guardo, y que los alumnos elegidos hayan conocido todas las profesiones involucradas en la producción virtual", zanja.

Por último, Sonia Vázquez, responsable académica de la titulación, subraya que lo más valioso "ha sido ver la evolución del alumnado: empezaron descubriendo un sector que apenas habían imaginado y han terminado poniendo en práctica".

"En un plató de producción virtual y en condiciones reales de trabajo, las técnicas y tecnologías que intervienen en proyectos de cine, series de ficción, televisión, informativos o entretenimiento", apunta.

Y señala que "el talento estaba en Guardo; nuestro trabajo ha sido darle las competencias para acceder a un mercado que hoy es global".

Con la finalización de esta primera edición, España Latente deja como legado una experiencia pionera que demuestra que la colaboración entre administraciones públicas, instituciones académicas y entidades sociales puede generar nuevas oportunidades de formación y empleo cualificado en el medio rural.

El proyecto sienta además las bases para que este modelo pueda extenderse a otros territorios, contribuyendo a impulsar el talento joven y a afrontar el reto demográfico desde la innovación, la capacitación profesional y la creación de nuevas oportunidades.