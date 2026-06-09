La revolucionaria formación en 3D que reinventa el futuro del audiovisual en el corazón de la Montaña Palentina

La decana de The Core School, Mercedes Agüero, y la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, durante la presentación de España Latente en el municipio palentino de Guardo, en noviembre de 2025

En el corazón de la Montaña Palentina, un territorio lleno de belleza y potencial, un grupo de 15 jóvenes está escribiendo un capítulo apasionante y lleno de esperanza.

En el municipio palentino de Guardo se desarrolla España Latente, un proyecto pionero que lleva formación de élite en entornos 3D y tecnologías audiovisuales al medio rural.

Impulsado por la Diputación de Palencia, The Core School y la Fundación AMGu, con el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este programa está demostrando que es posible triunfar sin hacer las maletas hacia una gran ciudad.

Las oportunidades del medio rural

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, explica en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León el origen de esta potente iniciativa con convicción.

"La motivación es la reflexión clara que tenemos de que hay muchas oportunidades, cada vez más, que se pueden desarrollar en el medio rural vinculadas a la tecnología", apunta.

Para la presidenta de la Diputación de Palencia, el reto ya no consiste solo en mantener servicios o infraestructuras. "Tenemos que trabajar por generar estas oportunidades para los jóvenes", afirma.

Y recuerda que se trata de "oportunidades profesionales que se pueden desarrollar y ejecutar no solo desde una gran ciudad sino desde donde tú estés, con la tecnología apropiada".

Una convocatoria que desbordó expectativas

Cuando se abrió el plazo de inscripción, la respuesta superó todas las previsiones. Se ofertaban inicialmente 12 plazas y llegaron más de 70 candidaturas, principalmente de la Montaña Palentina. Se ampliaron a 15.

"Son perfiles diversos pero con elementos comunes: motivación, creatividad, interés y capacitación tecnológica y sobre todo ganas de aprender", detalla Armisén.

Un joven, durante la presentación del proyecto en Guardo

Los alumnos tienen entre 16 y 45 años. Algunos acaban de terminar un Grado en Comunicación Audiovisual mientras que otros buscan reciclarse tras trayectorias en sectores tecnológicos o de comunicación.

"Muchos jóvenes tienen que irse a Madrid para formarse en algo así y ahora hay 15 que lo están haciendo en Guardo", resalta la presidenta.

Mercedes Agüero, decana de The Core School, la mejor escuela de audiovisuales de España según el ranking del Instituto Coordenadas, recuerda, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, cómo surgió la idea hace dos años.

"Empezó a gestarse con Luis Cueto, asesor en el Ministerio de Transición Ecológica, que nos conocía y compartió con nosotros la posibilidad de llevar formación de la industria audiovisual a la España rural".

La Diputación mostró interés y, tras meses de trabajo, el programa arrancó el pasado mes de enero.

"La Diputación eligió Guardo porque había una institución dinamizadora como la Fundación AMGu, que ya había impartido cursos en esta área a más de 500 personas, y porque la Montaña Palentina necesitaba una dinamización especial", añade Agüero.

La decana de The Core School, Mercedes Agüero, durante la presentación de España Latente

El papel fundamental del 3D

La industria audiovisual vive un boom global en la actualidad. Plataformas de streaming, videojuegos, realidad virtual y producciones inmersivas demandan profesionales especializados.

"En este momento es uno de los sectores con mayor crecimiento y proyección internacional", subraya Armisén. Y lo mejor: cada vez más se puede trabajar de forma remota.

"Ese contenido puede llevarse a cabo de una manera deslocalizada en cuanto a los profesionales que los generan", explica.

Desde un pueblo de la Montaña Palentina se puede contribuir a proyectos internacionales con un coste de vida mucho menor que en una gran ciudad. The Core adaptó su modelo práctico a esta realidad.

"Teníamos claro que tenía que ser un modelo online síncrono", detalla Agüero, "con sesiones presenciales puntuales y equipamiento específico".

Las 288 horas del curso combinan clases en directo, creación de assets 3D, entornos virtuales, postproducción y, especialmente, la dimensión económica del sector para que los alumnos entiendan cómo monetizar su talento.

Un joven prueba unas gafas de realidad virtual en Guardo, en noviembre de 2025

Una comunidad que crece

A pocas semanas de la finalización del programa en junio, los avances son notables. Las primeras sesiones, más conceptuales, resultaron exigentes. Pero pronto llegó la parte práctica y la adaptación fue rápida.

"Ha sido un proceso de adaptación entre los estudiantes y los profesores, que son profesionales de primerísimo nivel", valora Agüero, que se muestra convencida de que "van a terminar muy satisfactoriamente".

Ángeles Armisén visitó el programa el pasado mes de enero y quedó impresionada por el ambiente.

"Estaban expectantes porque el sector para muchas personas era muy nuevo, pero muy implicados", recuerda.

Durante la visita presenció una demostración con pantalla verde. "Yo estaba sentada en una silla y me veía sentada en el Metro de Madrid. Ves cómo desde un plató se genera todo el contenido de una serie o cualquier audiovisual", apunta.

Ese entusiasmo ha creado una comunidad de aprendizaje entre perfiles muy diferentes. "Está generando algo muy interesante que es una comunidad de colaboración", celebra Armisén.

Presentación de España Latente en el municipio palentino de Guardo, en noviembre de 2025

Incluso los formadores que vienen de fuera se sorprenden. "Ven como en el medio rural se puede desarrollar perfectamente esa formación y que hay alumnado interesado en ella", añade.

Del aula al mercado laboral

Garantizar las salidas profesionales fue una condición indispensable para la Diputación. "Era una de las exigencias para financiar este proyecto", recuerda Armisén.

La presidenta de la Diputación de Palencia hace hincapié en la importancia de que el alumnado "pueda acceder a un mercado de inserción laboral conectado directamente con productoras, estudios y empresas del sector".

The Core pone a disposición su potente red: más de 300 convenios con empresas como Atresmedia, Secuoya o Banijay, y especialmente con MR Factory, cuya CEO, Óscar Olarte, dirige el título.

"Fundamentalmente mucha parte de la empleabilidad se va a canalizar a través de MR Factory", confirma Agüero.

Los alumnos ya han contactado con empresas y próximamente visitarán platós en Madrid Content City.

Una herramienta contra la despoblación

El doble objetivo de España Latente es claro. "Queremos evitar la despoblación y dar a los jóvenes ese mensaje de que quedarse no es renunciar a las oportunidades de desarrollo profesional", afirma Armisén.

Y asegura que "estos jóvenes que quieren quedarse, además, van a vivir mejor porque en las grandes ciudades, en un primer o segundo empleo, su capacidad económica está muy limitada y el coste de vida es muy elevado".

"Por lo tanto, queremos luchar contra la despoblación pero también contra la superpoblación", añade.

Mercedes Agüero lanza un mensaje directo a otros jóvenes del medio rural.

"La industria audiovisual tiene muchísimas profesiones, y no todas trabajan en el rodaje. Muchas se desarrollan en pre o postproducción y se pueden hacer desde zonas geográficas dispares", recuerda.

Y hace hincapié en que la persona "tiene que tener vocación y pasión por este mundo para poder quedarse en una zona donde seguro que tiene unas condiciones mucho más favorables".

Un piloto con alma nacional

España Latente nace con vocación de extenderse. "El proyecto surge con esa intención de replicarse a través del Ministerio y de los centros de innovación territorial", explica Agüero.

Ya hay varias diputaciones interesadas y los resultados de este primer piloto en Guardo serán claves para acelerar el proceso.

La colaboración ha sido ejemplar: la Diputación impulsa y financia dentro de su Estrategia de Reto Demográfico; The Core aporta excelencia formativa y conexión industrial; la Fundación AMGu, gestión y dinamización local; y el Ministerio, respaldo estratégico.

"Es un ejemplo de la colaboración entre instituciones públicas, formativas y agentes locales", valora Armisén. Para la presidenta, el éxito de este proyecto tendría un significado profundo.

"Supone que las apuestas que se hacen sean un acierto y que las empresas se den cuenta que merece la pena formar a la gente en su propio territorio", afirma.

Así, los trabajadores podrán "disfrutar de la naturaleza en estado puro como hacen los alumnos y los formadores en Guardo" y construir "una vida con salud vinculada al medio rural" que fortalezca tanto la población como la felicidad de las personas.

En Guardo, mientras tanto, 15 jóvenes están demostrando que el talento no entiende de códigos postales. España Latente no es solo un curso de 3D. Es la prueba de que otro futuro rural es posible: conectado, creativo y lleno de oportunidades.