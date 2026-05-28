Un programa de 200.000 euros frente al riesgo de incendios: el apoyo de la Diputación a los pueblos de Palencia

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, durante el pleno de este jueves

El pleno ordinario de mayo de la Diputación de Palencia ha aprobado una modificación presupuestaria que permitirá poner en marcha un programa piloto de actuaciones de prevención de incendios forestales en zonas de interfaz urbano-forestal.

Ello en la apuesta del equipo de Gobierno por la prevención en materia de extinción de incendios y por garantizar la seguridad de las personas y el entorno natural.

La propuesta incorpora una nueva aplicación presupuestaria dotada con 200.000 euros destinada a actuaciones preventivas en núcleos de población especialmente sensibles por la proximidad entre masa forestal y zonas habitadas.

De esta cantidad, 150.000 euros procederán del remanente líquido de tesorería de la Diputación Provincial y el resto corresponderá a aportaciones de los ayuntamientos participantes.

La actuación se enmarca en la estrategia de adaptación y prevención impulsada tras la entrada en vigor del nuevo Infocal en el desarrollo de los Planes de Actuación de Ámbito Local ante emergencias por incendios forestales.

La Diputación de Palencia viene trabajando desde hace años junto a la Junta de Castilla y León y los municipios en la mejora de la planificación preventiva frente a incendios.

Especialmente en zonas de interfaz urbano-forestal, donde la cercanía entre vegetación y edificaciones incrementa el riesgo y la complejidad de las emergencias.

El objetivo de este nuevo programa es mejorar la seguridad de las personas, proteger viviendas e infraestructuras y preservar el patrimonio natural como elemento estratégico para la actividad económica y el empleo en el medio rural.

Las actuaciones previstas se centrarán en intervenciones sobre la masa forestal para reducir la carga y continuidad del combustible vegetal en las zonas identificadas como prioritarias dentro de los planes locales de actuación.

Dada la complejidad derivada de la diversidad de titularidades de los terrenos, tanto públicos como privados, y de la propia heterogeneidad del territorio, la Diputación pondrá en marcha durante este ejercicio una primera anualidad piloto que permitirá detectar necesidades técnicas, administrativas y operativas antes de extender el programa a mayor escala a partir de 2027.

Esta línea de trabajo se apoya además en el trabajo previo desarrollado dentro del proyecto Bosque Modelo Palencia, a través del cual ya se ha impulsado la redacción de 31 Planes Municipales de Actuación ante emergencias y se han elaborado análisis técnicos y cartográficos para identificar áreas prioritarias de intervención preventiva.

PAI Vega-Valdavia

La modificación presupuestaria permitirá además incorporar cerca de 343.500 euros para financiar la parte que le corresponde a la Diputación de las actuaciones previstas en el año 2026 vinculadas al Plan de Actuación Integrado Vega-Valdavia.

Se trata de una estrategia territorial que moviliza una inversión global de casi 4,2 millones euros en el norte de la provincia para impulsar la innovación rural, la vivienda, la digitalización y la cohesión social.

El proyecto obtuvo una ayuda Feder de 2,5 millones de euros dentro de la convocatoria estatal de Planes de Actuación Integrados financiados con fondos europeos Feder 2021-2027 y fue además el proyecto mejor valorado de Castilla y León dentro de esta línea de ayudas.

El ámbito de actuación comprende 21 municipios y 68 núcleos de población de la comarca Vega-Valdavia, con una población de 6.386 habitantes y una densidad inferior a siete habitantes por kilómetro cuadrado.

Las actuaciones que se llevarán a cabo gracias a esta modificación presupuestaria incluyen inversiones para el Centro de Innovación Territorial, con una dotación de 71.616 euros; o el proyecto de coliving, con 21.883 euros.

También los campos de ensayo vinculados a innovación agroforestal y desarrollo rural, con 31.000 euros; programas de inclusión social, con 18.000 euros; así como nuevas partidas para equipamiento tecnológico y mobiliario.

El PAI Vega-Valdavia contempla cuatro grandes líneas de actuación: la rehabilitación del edificio “La Fábrica” de Saldaña para convertirlo en Centro de Innovación Territorial y la creación de viviendas públicas tipo coliving en el antiguo centro de salud.

También el desarrollo de un campo de ensayos agroforestales 4.0 en Pedrosa de la Vega; y programas de inclusión social y digital para los municipios de la comarca.

La modificación presupuestaria incorpora igualmente la financiación correspondiente al Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León para municipios de menos de 1.000 habitantes, con una inversión total superior a 1,3 millones de euros cofinanciada entre la Junta y la Diputación.

En conjunto, el expediente de modificación presupuestaria asciende a 1.684.722 euros financiados mediante remanente líquido de tesorería y nuevos ingresos.

Por otro lado, el pleno de la Institución ha dado el visto bueno al nuevo Inventario General de Bienes y Derechos de la Diputación de Palencia, que actualiza y moderniza la gestión patrimonial de la institución provincial mediante la implantación de un sistema integral informatizado.

El inventario recoge un total de 2.547 bienes y derechos con un valor contable total superior a 103 millones de euros, además de 148 bienes y derechos revertibles.

La actualización del inventario culmina el proceso de digitalización iniciado en 2022 para adaptar la gestión patrimonial a la normativa vigente y mejorar la eficiencia administrativa, la transparencia, la seguridad jurídica y la interoperabilidad entre administraciones.

Para ello, la Diputación ha implantado una nueva aplicación informática de gestión integral del patrimonio, coordinada en tiempo real con el sistema contable provincial, que permite disponer de una imagen fiel y permanentemente actualizada de los bienes y derechos de la institución.

Entre los bienes inventariados figuran inmuebles, vehículos, bienes histórico-artísticos, valores mobiliarios y otros elementos patrimoniales que forman parte del patrimonio provincial.

El dictamen fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos de la Comisión Informativa.

Finalmente, el pleno ha respaldado la incorporación de la Institución al Consejo Estratégico de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, órgano consultivo de alto nivel creado en 2025 para prestar asesoramiento y acompañamiento estratégico al Patronato y al equipo directivo de la Fundación.

El Grupo Socialista ha votado en contra de la designación de Rafael Martínez González como representante de este órgano.

De esta manera, la Institución provincial volverá a estar presente en este nuevo órgano estratégico, reforzando así su compromiso con la conservación, promoción y desarrollo del patrimonio histórico y cultural de la provincia.