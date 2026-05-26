La Diputación de Palencia propone teatro y visitas guiadas para ensalzar la labor de los archivos

Presentación de las actividades de la Diputación de Palencia con motivo de la Semana Internacional de los Archivos.

La Diputación de Palencia ha lanzado una programación especial en el Castillo de los Sarmiento, en Fuentes de Valdepero, para celebrar la Semana Internacional de los Archivos que tendrá lugar del 8 al 12 de junio.

Bajo el lema '#ArchivosParaLaJusticia: derechos, memoria y futuro', este año se hace hincapié en los archivos como infraestructuras activas que sostienen la justicia a lo largo de la historia, desde las violaciones del pasado y las responsabilidades presentes hasta las aspiraciones y reivindicaciones futuras.

Es el segundo año consecutivo que la Diputación se une al resto de administraciones, Junta y Ayuntamiento, que, junto a la Diócesis de Palencia, quieren ensalzar la labor de los profesionales de la comunidad archivística, que se unen para explicar a la sociedad por qué el apoyo a estos servicios y a la profesión es vital.

La programación ha sido presentada por la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, que ha estado acompañada por la vicepresidenta y diputada de Hacienda y Asuntos Generales, María José de la Fuente.

También han estado presentes el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, la concejala del Ayuntamiento de Palencia, Leire Montero, y el deán de la Catedral, Dionisio Antolín.

Todas las instituciones y el Obispado han preparado una serie de actividades para conmemorar una jornada de reconocimiento internacional, la del 9 de junio, y una semana especial, del 8 al 10, que tiene como protagonistas a los archivos palentinos como elementos esenciales en la rendición de cuentas, la transparencia, la democracia, el patrimonio, la memoria y la sociedad, así como a sus profesionales como cabezas visibles.

10 de junio

La actividad de la Diputación para este 10 de junio consistirá en una actuación teatralizada en el Archivo, con dos pases, a las 11:00 y a las 12:30, de aproximadamente una hora de duración, donde se interpretarán ocho escenas sobre diferentes acontecimientos que han tenido lugar en la historia de la institución provincial.

Además, habrá una visita guiada por el Castillo de forma gratuita. El primer pase realizará la actuación a las 11:00 y la visita a las 12:30, mientras que el segundo será al revés.

Cada grupo tendrá una capacidad de 35 personas y para acudir se necesita inscripción previa, en el teléfono del archivo (979 808 720), en la página web de la Diputación o escaneando el código QR del cartel de la exposición que estará desde el 25 de mayo al 2 de junio en el hall de entrada del Palacio.

El día 4 de junio a las 11:30 se va a celebrar en la Catedral un acto de apertura con todos los archivos (Archivo Histórico Diocesano y Archivo Catedralicio, Archivo Histórico Provincial, Archivo Territorial de la Junta de Castilla y León, Archivo Municipal del Ayuntamiento y Archivo Provincial de la Diputación) que se centrará en la recuperación y puesta en valor del patrimonio documental.

El Día Internacional de los Archivos, el 9 de junio, encaja en una iniciativa global en la que la comunidad archivística destaca la importancia de estos espacios para salvaguardar nuestra historia con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de los documentos y los archivos.

También pretende llamar la atención de los principales responsables de la toma de decisiones sobre las ventajas de la gestión de documentos para el buen gobierno y el desarrollo; concienciar al público general y los sectores público y privado sobre la necesidad de preservar y facilitar el acceso a los archivos a largo plazo; dar a conocer los documentos raros, únicos y extraordinarios que se conservan en las instituciones archivísticas; y mejorar la imagen de los registros y archivos y elevar su perfil en todo el mundo.

El archivo de la Diputación de Palencia cuenta con un patrimonio documental que refleja la estrecha vinculación de la institución con la historia de la provincia, evidenciando su participación en los aspectos sociales, económicos y políticos durante más de dos siglos y conservando, desde su creación en 1813, una vasta documentación que abarca desde sus funciones actuales y pasadas, hasta legados, donaciones y valiosos archivos impresos sin olvidar la custodia, en depósito temporal, de documentación histórica de alguno de los archivos municipales de la provincia, que por su especial interés patrimonial requieren unas condiciones adecuadas de preservación.

Sus principales funciones se basan en la recepción y gestión de la documentación de los departamentos institucionales, la atención a las consultas, muy variadas, tanto externas como internas, de la documentación custodiada en el Archivo. Asimismo se avanza en su modernización, transformación digital y digitalización de los fondos documentales.

También asiste y coopera con los ayuntamientos de la provincia para organizar sus archivos municipales donde se custodia un rico patrimonio documental con la finalidad de salvaguardarlo y mejorar su gestión administrativa. Esta asistencia se lleva prestando desde 1981.

Se han realizado más de 300 intervenciones, lo que ha generado que la Diputación disponga de referencias de casi la totalidad de archivos municipales y de juntas vecinales de la provincia.

A ellos también se presta asesoramiento técnico sobre diversas cuestiones relacionadas con sus archivos municipales y se ofrece el servicio de depósito temporal de la documentación municipal, sobre todo la histórica, cuando el municipio no dispone de espacio o carece de instalaciones adecuadas, con el fin de evitar la pérdida o deterioro de su patrimonio documental.