El ofimóvil que recorre 2.700 kilómetros al mes en Palencia para frenar la exclusión financiera de los mayores

CaixaBank y la Diputación de Palencia presentan el balance del servicio de ofimóvil tras consolidar la atención financiera en 74 localidades rurales Cedida

CaixaBank y la Diputación de Palencia han presentado este miércoles el balance del servicio de ofimóvil tras consolidar la atención financiera presencial en un total de 74 localidades de la provincia.

Este servicio de oficina itinerante recorre actualmente más de 2.700 kilómetros al mes para dar cobertura financiera en poblaciones en las que residen más de 27.000 personas, consolidando un modelo cuya experiencia piloto comenzó a operar en junio de 2022.

Tras superar distintas fases de implantación y validación, la iniciativa se ha convertido en una estructura estable en la provincia.

Especialmente después de que la adjudicación del contrato por parte de la Diputación de Palencia en 2024 permitiera reforzar y ampliar progresivamente la cobertura territorial hasta alcanzar los municipios actuales.

Al acto institucional, celebrado en la sede de la Diputación de Palencia, han asistido la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, y el director comercial de CaixaBank en Castilla y León, Adrián Conesa.

Asimismo, han estado presentes la vicepresidenta primera y diputada del área de Hacienda y Administración General, María José de la Fuente; la directora de Instituciones de CaixaBank en Palencia, Elisa Gutiérrez; y el director de área de Negocios de la entidad en la provincia, Daniel Llorente.

Todos ellos han arropado la presentación de un balance que demuestra cómo el ofimóvil permite acercar la operativa bancaria a localidades sin sucursal o con restricciones de acceso.

Así, ofreciendo tanto a clientes como a no clientes la posibilidad de realizar gestiones habituales como reintegros, ingresos o pago de recibos de manera totalmente gratuita para las operaciones básicas.

El balance del servicio refleja el enorme peso que sigue teniendo la atención personalizada en el día a día del entorno rural, así como el perfil específico de sus usuarios.

Los datos indican que el 63% de las operaciones se realizan directamente en ventanilla frente al uso del cajero automático, y que más de la mitad de las personas que recurren a este modelo son mayores.

Estas cifras ponen de manifiesto la importancia del acompañamiento presencial y del asesoramiento directo a través de gestores especializados para los vecinos que se topan con mayores dificultades ante los servicios financieros digitales.

El vehículo, completamente adaptado y accesible, funciona como una oficina bancaria móvil integral que acerca el asesoramiento financiero a personas que, en muchos casos, carecían por completo de este tipo de atención en su propia localidad.

Los datos presentados en Palencia se enmarcan en una estrategia autonómica de gran calado, ya que actualmente Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor cobertura de oficinas móviles de CaixaBank en toda España.

La entidad garantiza el servicio financiero en un total de 631 poblaciones de la región, beneficiando a cerca de 130.000 residentes gracias a once oficinas móviles que recorren conjuntamente unos 32.000 kilómetros al mes.

Por provincias, Ávila lidera el despliegue nacional llegando a 227 localidades mediante cuatro oficinas móviles y alcanzando la plena inclusión financiera; seguida de León, que presta servicio a 176 poblaciones.

Segovia, con cobertura en 105 municipios; Palencia, con las citadas 74 localidades; y Burgos, que ofrece atención en 49 pueblos.

Este despliegue móvil se complementa con la red física de CaixaBank, que ofrece cobertura a través de oficinas tradicionales en 213 municipios de Castilla y León —siendo la única entidad presente en 48 de ellos— y suma 278 sucursales en la comunidad de las más de 4.000 de las que dispone en todo el país.