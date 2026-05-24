Ya es oficial: ayudas de 150.000 euros para vivienda joven en el medio rural de Palencia

Una vivienda en venta en el municipio palentino de Valberzoso

La Diputación de Palencia destina 150.000 euros en una convocatoria de ayudas, enmarcadas en HabitaLO Rural, que respaldan tanto la compra de primera vivienda como la redacción de proyectos para construir, reformar o rehabilitar inmuebles en los pueblos.

La institución refuerza así su apuesta por fijar la población en el medio rural, cuya convocatoria consolida la estrategia de apoyo a los jóvenes, el acceso a la vivienda y la atracción de pobladores.

El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el 18 de junio.

La convocatoria se distribuye en 97.500 euros para la Línea A, destinada a la compra de primera vivienda.

Y en 52.500 euros para la Línea B, orientada a la construcción, reforma o rehabilitación de viviendas unifamiliares mediante la financiación de honorarios técnicos de redacción de proyecto.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los jóvenes de entre 18 y 36 años, ambos inclusive, que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Además, los beneficiarios deben tener la vivienda, o en su caso el solar o parcela objeto de actuación, en suelo urbano de municipios o entidades locales menores de la provincia de Palencia con población inferior a 20.000 habitantes.