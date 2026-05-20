La villa romana de La Olmeda cobra vida al anochecer con flamenco y luces este sábado en la Noche Europea de los Museos

Imagen del interior de la villa romana de La Olmeda ICAL

El programa de actividades que la Diputación de Palencia lleva a cabo cada año en la villa romana La Olmeda, para la difusión y disfrute de este espacio cultural, cosecha una gran participación en cada una de ellas.

El recorrido de un monumento de primer orden, conjugado con la participación en un evento ligado al conocimiento de la antigua Roma, suponen cada año un atractivo especial para los amantes de la cultura y del turismo.

Con motivo de la celebración de la Noche Europea de los Museos, la Diputación de Palencia ha organizado un programa especial en la Villa Romana La Olmeda para este sábado, 23 de mayo.

Bajo el marco de la programación cultural 'Cvltvro 2026-2027', el yacimiento ofrecerá a los visitantes una experiencia que fusionará la arqueología y la música bajo una iluminación espectacular al caer la tarde.

La Noche de los Museos es una iniciativa creada en 2005 por el Ministerio francés de Cultura y patrocinada por la Unesco, el Consejo de Europa y el ICOM.

Cada año, cerca de 3.000 espacios culturales de toda Europa retrasan su hora de cierre habitual para permitir al público disfrutar de sus colecciones de forma totalmente gratuita y en un ambiente mágico.

Arqueología y flamenco de fusión

La velada comenzará a las 19:30 horas con una visita guiada especializada al yacimiento romano, conducida por los guías didácticos de Pedrosa de la Vega.

Aunque la actividad es gratuita, el aforo es limitado, por lo que es imprescindible realizar reserva previa por teléfono o correo electrónico.

El plato fuerte de la noche llegará a las 20:30 horas en el peristilo de la villa con el concierto de Raúl Olivar, presentado por Erica González como maestra de ceremonias.

Cartel del evento

El reconocido guitarrista vallisoletano presentará en formato banda su sexto trabajo discográfico, ‘Mares y lunas’, un álbum del que es autor, compositor y productor.

El espectáculo ofrecerá una selección de sus nuevos temas y un recorrido por sus discos anteriores.

Ello desplegando un estilo muy personal que destaca por la fusión instrumental y la modernidad, manteniendo siempre un profundo respeto por la tradición del arte flamenco.

El acceso al concierto será libre y gratuito hasta completar el aforo.

Biografía de Raúl Olivar

Nacido en Valladolid, sus inicios son autodidactas hasta comenzar a estudiar guitarra flamenca con el maestro Luis Lara en Valladolid.

Pronto se interesa por la guitarra de concierto estudiando con grandes maestros como Manolo Sanlúcar, Oscar Herrero, Rafael Riqueni, José Jiménez 'Viejín' (escuela de Caño Roto), José Antonio Rodríguez y Juan Manuel Cañizares.

La Noche Europea de los Museos en la villa romana de La Olmeda

Se forma en el acompañamiento al cante y al baile en la escuela Amor de Dios (Madrid) con Aquilino Jiménez 'Entry' y en diferentes escuelas de baile de Valladolid.

Amplía sus estudios de Armonía Moderna y Guitarra Contemporánea en Madrid con el maestro Félix Santos.

Recientemente acaba de editar su sexto trabajo discográfico que lleva por nombre 'Mares y Lunas' del cual es autor, compositor y productor.

Al igual que en sus anteriores discos: 'Sueños', 'Reflejo del alma', 'Un rincón para soñar', 'Castellano' y 'Guitácora'.

Con un gran número de giras nacionales e internacionales, compagina su proyecto personal con otros proyectos musicales y colaboraciones en diversas grabaciones de discos de artistas nacionales.

Además, sigue vinculado al baile flamenco desempeñando desde 2006 una continuada labor docente en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León con sede en Valladolid.

La portada del nuevo disco de Raúl Olivar, 'Mares y lunas'

'Mares y lunas'

La presentación de 'Mares y lunas' se desarrolla mediante la interpretación de una selección de obras de las diferentes composiciones de Raúl Olivar incluidas en este nuevo trabajo además de distintas obras de trabajos anteriores en formato banda.

Esta riqueza musical y visual, abierta a la modernidad del arte flamenco más la riqueza instrumental propia de la fusión con gran respeto por la tradición, se desarrolla mediante la interpretación de diferentes estilos o palos flamencos de una manera muy personal.

Esta ha llevado a Raúl Olivar a ser un guitarrista con un amplio bagaje musical nacional e internacional.

Información de servicio y reservas en: www.villaromanalaolmeda.com Teléfono: (+34) 979 119 997 y en el correo electrónico: info@villaromanalaolmeda.com