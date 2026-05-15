La villa romana de La Olmeda abre sus puertas gratis por el Día de los Museos con visitas especiales y conferencias

Una visita a la villa romana de La Olmeda

La Diputación de Palencia celebra en la villa romana de La Olmeda el Día Internacional de los Museos con una conferencia, la presentación del libro de Federico Romero enmarcada en el ciclo “Legere” y el acceso gratuito a la villa y su museo

La jornada del lunes 18 de mayo, habrá apertura de puertas tanto en la Olmeda como en su museo de manera especial, con acceso gratuito.

Como novedad en esta edición, el Museo de La Olmeda contará con visitas guiadas especializadas, a cargo del restaurador-mosaista de la villa romana de La Olmeda, Carlos Vela, a las 12:00 y a las 18:00 horas.

El programa de actividades que la Diputación organiza cada año en la villa romana La Olmeda, con el objetivo de difundir y facilitar el disfrute de este importante espacio cultural, registra una gran participación en todas sus propuestas.

Combinar el recorrido por un monumento de primer orden con eventos vinculados al conocimiento de la antigua Roma supone, año tras año, un atractivo especial para los amantes de la cultura y el turismo.

La actividad continúa estos días con la celebración del Día Internacional de los Museos 2026, que lleva por lema 'Museos uniendo un mundo dividido'.

La institución provincial se suma a esta conmemoración mundial y ha preparado diversas actividades en la villa romana de La Olmeda, en Pedrosa de la Vega, y en su museo de Saldaña, todas ellas enmarcadas en el programa 'Cvltvro 2026-2027'.

Una presentación muy especial

El domingo 17 de mayo, a las 12:00 horas, en el auditorio de La Olmeda, tendrá lugar la presentación del libro 'En defensa de Roma. Bárbaros al servicio del Imperio durante los siglos IV y V', de Federico Romero Díaz (Esfera de los Libros, 2025).

El acto, incluido en el ciclo 'Legere', contará con la participación del podcaster Carlos de Miguel.

Durante la charla, el autor ofrecerá una visión más completa de la Tardoantigüedad a través de los "bárbaros al servicio del Imperio romano".

Federico Romero Díaz es bibliotecario y licenciado en Geografía e Historia por la UNED. Desde 2012 divulga su pasión por la Antigüedad a través del portal Historia y Roma Antigua, que supera los 420.000 seguidores en redes sociales (@historiayroma).

Es uno de los fundadores y presidente de la plataforma Divulgadores de la Historia, que agrupa a más de cien miembros.

Coordina la revista Dhistórica, dirige espacios de entrevistas a divulgadores y ha colaborado en medios como Muy Historia, La Razón, ABC Historia, Radio del Principado de Asturias y numerosos podcasts y canales de YouTube.

Como guionista, es autor de varios vídeos del canal Academia Play con millones de visualizaciones.

Su libro 'En defensa de Roma' es la primera obra divulgativa que se centra en los bárbaros que sirvieron al Imperio romano en los siglos IV y V.

La entrada es gratuita, pero es necesario reservar plaza en www.villaromanalaolmeda.com.

Visitas gratuitas

El lunes 18 de mayo , los museos de todo el mundo celebrarán el Día Internacional de los Museos bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido'.

La villa romana de La Olmeda se abrirá al público en horario habitual (de 10:30 a 18:30 horas) con acceso gratuito.

Los visitantes podrán recorrer libremente el yacimiento tardo-romano gracias a los paneles informativos, recreaciones y audiovisuales, o participar en visitas guiadas especializadas.

Las visitas guiadas son gratuitas con aforo limitado, por lo que es imprescindible inscribirse previamente en los teléfonos 979 119 997 / 670 450 143 o por correo electrónico a info@villaromanalaolmeda.com.

Se recomienda compartir la experiencia en redes sociales con los hashtags #DIM2026 #DíaInternacionalDeLosMuseos #VillaRomanaLaOlmeda.

Ubicado en la iglesia de San Pedro de Saldaña, el Museo de La Olmeda exhibe los hallazgos arqueológicos y la cultura material de la villa. Permanecerá abierto de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas con acceso gratuito.

Como novedad, se ofrecerán visitas guiadas especializadas a cargo del restaurador-mosaísta de la Villa, Carlos Vela, a las 12:00 y a las 18:00 horas.

La inscripción para estas visitas es obligatoria, por lo que es imprescindible inscribirse previamente en los teléfonos 979 119 997 / 670 450 143 o por correo electrónico a info@villaromanalaolmeda.com.

Una conmemoración única

Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) organiza cada 18 de mayo el Día Internacional de los Museos.

Se trata de un momento único para la comunidad museística mundial, cuyo objetivo es concienciar sobre el importante papel de los museos como medio de intercambio cultural.

También como enriquecimiento de las culturas y desarrollo del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos.

En 2026, el lema 'Museos uniendo un mundo dividido' destaca el potencial de los museos para actuar como puentes entre divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, la inclusión y la paz.

Los museos no eliminan las diferencias, sino que crean las condiciones para comprenderlas y tratarlas con respeto, salvaguardando el patrimonio, ofreciendo aprendizaje y proporcionando espacios acogedores para voces diversas.

Abiertos y accesibles, fomentan la diversidad, la sostenibilidad y el sentido de pertenencia. La Villa Romana La Olmeda se suma con entusiasmo a esta celebración global.