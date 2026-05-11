Palencia refuerza su escudo contra el fuego: la Diputación financia los planes de emergencia de 31 municipios

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén; y el delegado de la Junta, José Antonio Rubio Clausura de la Jornada Plan Prevención de Incendios y Planes de Actuación de Emergencias. Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia y la Junta se han dado la mano hoy para que nuestros pueblos estén mucho más seguros cuando llegue el calor y el riesgo de incendios.

En una jornada pensada por y para los alcaldes y concejales, se ha trabajado a fondo en cómo reaccionar rápido ante una emergencia y en cómo cumplir con las nuevas normas del Plan Infocal.

El objetivo es que nadie se quede de brazos cruzados y que cada municipio sepa exactamente qué hacer, sobre todo en esos lugares donde las casas están pegadas al monte y el peligro es mayor.

En la actualidad, 37 municipios palentinos están catalogados como de protección prioritaria debido a su riesgo medio o alto de incendio. Para estas localidades, contar con un Plan de Actuación de Ámbito Local no es solo una recomendación, sino una obligación legal.

Ante este reto, la Diputación ha tomado la delantera a través del proyecto Bosque Modelo Palencia, financiando ya la redacción de 31 planes municipales, de los cuales 19 pertenecen a pueblos con obligación normativa, como Guardo, Aguilar de Campoo o Cervera de Pisuerga.

Una segunda fase para cubrir toda la provincia

Pese al avance, todavía quedan 17 municipios prioritarios por completar su planificación. Para no dejar a nadie atrás, la institución provincial ha anunciado una segunda fase del proyecto dotada con 90.000 euros.

Esta nueva partida, financiada junto a la Junta, permitirá redactar los planes pendientes y atender las solicitudes de aquellos ayuntamientos que, aun no estando obligados, quieran disponer de estas herramientas de seguridad de forma voluntaria.

La jornada también ha servido para presentar herramientas innovadoras, como una plataforma web que permitirá a los ayuntamientos gestionar sus datos en tiempo real, y para compartir casos de éxito.

Los alcaldes de Velilla del Río Carrión y Buenavista de Valdavia han expuesto sus experiencias prácticas en la implantación de estos planes, demostrando que la prevención sobre el papel se traduce en una mayor seguridad para los vecinos y el patrimonio natural.

Refuerzo en maquinaria y medios

El compromiso institucional se ha visto respaldado por una fuerte inversión en medios materiales.

La Junta de Castilla y León ha destinado una partida global de 10 millones de euros para maquinaria pesada en toda la comunidad, de los cuales la Diputación de Palencia ha recibido más de 777.000 euros.

Esta inversión, aprobada recientemente, permitirá renovar el parque de maquinaria provincial, mejorando la capacidad operativa y la rapidez de respuesta cuando el fuego amenace los bosques palentinos.