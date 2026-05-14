Agua garantizada en los pueblos de Palencia: la Diputación eleva a 600.000 euros las ayudas al ciclo hidráulico

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la resolución de la convocatoria de ayudas destinadas a actuaciones urgentes en el ciclo hidráulico, cuya dotación económica se ha incrementado de 350.000 a 600.000 euros.

El objetivo es cubrir el 100% de las solicitudes presentadas por las entidades locales de la provincia.

Gracias a este aumento presupuestario, la Diputación financiará un total de 79 actuaciones urgentes correspondientes a 62 ayuntamientos, 14 juntas vecinales y 3 mancomunidades para garantizar el abastecimiento y la calidad del agua en los municipios.

Las ayudas permitirán acometer actuaciones relacionadas con depósitos, redes de abastecimiento, tuberías, bombeos o sistemas de potabilización.

Especialmente en pequeños municipios que son los que presentan mayores dificultades para afrontar este tipo de inversiones con recursos propios.

Para el equipo de Gobierno de la Institución el agua es una prioridad absoluta, por lo que invertir en el ciclo hidráulico es invertir en calidad de vida, en servicios básicos y también en fijar población en el medio rural.

En este sentido, la Institución mantiene una apuesta decidida por la mejora integral de las infraestructuras hidráulicas de la provincia.

1,25 millones de euros

Entre 2024 y 2026, la institución provincial habrá destinado ya 1,25 millones de euros a un total de 188 actuaciones vinculadas al ciclo hidráulico.

Además, actualmente se está desarrollando el Plan de Actuación Integral del Agua 2024-2027, que contempla una inversión global de 24,5 millones de euros, de los cuales la Diputación aporta 12,1 millones.

Este plan incluye actuaciones relacionadas con abastecimiento, depuración y mejora de la eficiencia hidráulica en la provincia.

Paralelamente, la institución provincial continúa trabajando en la elaboración del futuro Plan Provincial de Abastecimiento de Agua, la primera planificación integral y definitiva del agua en la provincia de Palencia.

La redacción de este documento estratégico ha supuesto una inversión superior a los 120.000 euros y actualmente se encuentra en fase de elaboración mediante reuniones y aportaciones directas de los ayuntamientos y alcaldes de la provincia.

Este futuro plan permitirá coordinar infraestructuras, anticipar necesidades y orientar inversiones estratégicas a largo plazo para garantizar el suministro y la calidad del agua en todos los municipios.

Mientras avanza esa planificación de futuro, la Diputación continúa actuando para dar respuesta inmediata a las necesidades urgentes de abastecimiento que plantean las entidades locales de la provincia.