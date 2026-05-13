Palencia recibe a la élite de la astrofísica para comprender el comportamiento del sol y los eclipses

La Diputación de Palencia reúne este 18 de mayo en el Simposio del Sol y los Eclipses (Solpé) a expertos nacionales e internacionales.

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto es ya uno de los acontecimientos más esperados del año. Palencia, en este contexto, será uno de los territorios más privilegiados desde donde observar este fenómeno y por ello se están preparando para poder disfrutarlo al máximo.

Bajo este objetivo, la Diputación de Palencia, con Ángeles Armisén a la cabeza, han organizado el Simposio Internacional del Sol y los Eclipses (Solpé). Un encuentro donde expertos internacionales, nacionales y locales de primer nivel abordarán el próximo 18 de mayo a partir de las 09:00 horas esta cuestión.

La cita tendrá lugar en el Centro Cultural Provincial y en ella participarán el ingeniero aeronáutico retirado de la Agencia Espacial Europea César García Marirrodriga; el miembro del CSIC e Instituto de Astrofísica de Andalucía, José Carlos del Toro; el investigador y profesor asociado de la Universidad de Florencia Marco Romoli; el especialista en heliosfera, viento solar y clima espacial de la Universidad de Alcalá, Javier Rodríguez; el cofundador de la Agrupación Astronómica Palentina Óscar Díez; y los estudiantes del último curso del doble grado en Físico y Matemáticas de la Universidad de Valladolid (UVa) David Ramos y Víctor Cob.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, fue la encargada de presentar el Simposio Internacional del Sol y los Eclipses.

Un elenco de ponentes de alto nivel que servirá para que los asistentes, pues es un acto abierto al público, descubran desde una mirada científica, física y crítica el comportamiento del sol y la influencia de los eclipses en los descubrimientos.

El objetivo principal es acercar a la ciudadanía los últimos avances en el conocimiento del sol y poner en valor su relevancia histórica, científica y cultural. El acto fomenta el diálogo, la participación y el interés por la ciencia, sirviendo a su vez como un encuentro entre los expertos y el público general.

Aunque será desde una mirada general, gran parte del contenido se focalizará en el eclipse solar total del 12 de agosto, promoviendo su observación segura y responsable.

El conocimiento de la física solar y sus avances más recientes, la creación de oportunidades de interacción entre especialistas internacionales, jóvenes investigadores, estudiantes y profesionales del sector, o la generación de un entorno cercano son otras de las metas que Solpé persigue.

Palencia será uno de los enclaves más propicios para observar este fenómeno astronómico excepcional al encontrarse dentro de una franja que atravesará España, desde Galicia y Asturias hasta Baleares.

El programa paso a paso

La jornada tendrá jornada matutina y vespertina, contando con pausa para café y almuerzo. A las 09:00 horas se abrirán las puertas del Centro Cultural Provincial y desde las 10:00 horas el simposio celebrará la apertura institucional y será presentado por Mayte García.

La primera de las ponencias, bajo el título 'Los eclipses y su impacto en la ciencia y el conocimiento', arrancará a las 10:15 horas de la mano de José Carlos del Toro.

El experto del CSIC y el Instituto de Astrofísica de Andalucía explicará qué son los eclipses, cómo se dan, qué cosas pueden verse en su observación y, "sobre todo, la influencia que han tenido en la historia de la humanidad", según recalca en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su charla abordará la influencia de los eclipses tanto en la ciencia y en la física, como en el conocimiento en general y hasta en el arte. "Es muy importante que comprendamos la conexión entre cuestiones aparentemente desligadas de nuestra vida normal y el efecto que tienen en ella", incide.

A las 11:30 horas será el turno para la primera de las intervenciones de Javier Rodríguez-Pacheco, en una ponencia que llevará por título 'El sol: del núcleo a la fotosfera'. En ella, el especialista de la Universidad de Alcalá se centrará en todos los conocimientos que hay en torno a esta estrella.

"Lo que voy a hacer es convencer de todo lo que voy a decir. No quiero que nadie crea nada, sino demostrarlo con pruebas empíricas de que eso es aquí", precisa.

Bajo argumentos accesibles y entendibles para todo el mundo, el profesor Rodríguez-Pacheco descubrirá los motivos que hacen que el sol brille, por qué emite energía y el motivo por el que se sabe que existe la fusión termonuclear en el sol. "Acabaré llegando hasta lo que es la superficie aparente mostrando alguna de las imágenes de los telescopios más avanzados que tenemos", desvela.

Cartel de Solpé.

Tras una pequeña pausa, a las 12:45 será el turno de la ponencia internacional con el investigador Marco Romoli, quien, en la mesa 'La "corona" del sol', ayudará a comprender qué se ve cuando el disco de la estrella queda oscurecido por la luna y explicará el funcionamiento de la atmósfera solar, desde la superficie hasta el espacio profundo.

"Descubriremos que la corona no es estática, sino que está en continua expansión, dando lugar a ese fenómeno que llamamos viento solar", subraya.

La jornada matutina concluirá a partir de las 13:35 horas con 'El eclipse de 2026 en Palencia', una intervención protagonizada por el cofundador de la Agrupación Astronómica provincial Óscar Díez Higuera.

En ella, el palentino adelantará como la sombra lunar proyectada sobre la superficie terrestre irá barriendo el próximo 12 de agosto nuestro planeta hasta pasar por la provincia de Palencia. Todo este conocimiento servirá para conocer los fenómenos que se podrán observar cuando se oscurezca el cielo al atardecer como las extrañas sombras volantes.

De la misma manera, abordará eclipses anteriores como el que ocurrió en 1905, cuando un observatorio de Granada se estableció en Carrión de los Condes para realizar sus estudios y medidas. O uno que aparece reflejado en las crónicas de la Edad Media.

"La asistencia está justificada para que llegado el día del evento podamos contemplarlo con conocimiento, viéndolo como un fenómeno científico que ha llevado a los astrónomos a importantes descubrimientos y no solo como un simple espectáculo de la naturaleza", apunta.

Después del almuerzo, por la tarde el simposio recobrará su actividad a las 15:55 horas con la ponencia 'El sol desde el espacio: SOHO y Solar Orbiter'. César García Marirrodriga, que es también organizador del encuentro, será el encargado de impartirla.

Es ingeniero superior aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un máster en Administración de Empresas y en Ingeniería de Sistemas Espaciales por la Universidad Europea de The Hague y la Universidad Técnica de Delft. Es miembro de la Agencia Espacial Europea desde 1991 y una de las voces más autorizadas para abordar el sol y los eclipses.

Posteriormente, a las 16:45, Javier Rodríguez-Pacheco impartirá su segunda ponencia, 'Viviendo con (dentro de) una estrella', en la que recorrerá las capas más externas de la atmósfera del sol para "mostrar realmente que vivimos dentro de ella".

"Esa capa más externa, conocida como corona, se expande mediante viento solar, que es una corriente continua de partículas cargadas de protones y electrones que barre todo el espacio", aclara.

En este sentido, demostrará que "vivimos dentro de una estrella, de la atmósfera del sol en este caso" y mostrará "alguna de las imágenes más relevantes que tenemos hoy en día de lo que hemos observado de este fenómeno".

"Voy a mostrar los impactos de las tormentas solares en la tierra y los efectos más dañinos que son las radiaciones que emiten y cómo las medimos y qué pueden producir para los componentes tecnológicos que podamos tener en el espacio", zanja.

A las 17:35, David Ramos y Víctor Cob protagonizarán un diálogo bajo el título '¿La realidad física se modela o se revela?'. En el mismo, ambos estudiantes tendrán posiciones opuestas en una puesta en escena que será "diferente al resto, algo más divulgativo".

"Va a ser una charla en formato de debate simulado y vamos a intentar dejar al público pensando si las leyes físicas son verdades que se descubren, que están ahí implícitamente en la naturaleza o son más bien artefactos que nosotros construimos", señala Víctor.

"Le vamos a hacer replantear a la gente algunos paradigmas o convicciones que tenemos que muchas veces como es ciencia no nos atrevemos. Vamos a dar dos puntos de vista desde la ciencia en general y la física en particular. El público nos va a acompañar en el razonamiento hasta llegar a una conclusión, o no", añade David.

Desde las 18:05, el penúltimo acto será una mesa redonda moderada por García Marirrodriga que versará sobre el aspecto humano de la ciencia. El simposio será cerrado por Mayte García a partir de las 19:05 con la clausura.