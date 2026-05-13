Ángeles Armisén visita Renedo de la Vega: obras de mejora en sus calles, edificios sociales y 28.000 euros de inversión

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén en Renedo de la Vega . Diputación de Palencia.

Renedo de la Vega (Palencia) sigue cuidando sus detalles para que el día a día de sus vecinos sea mucho más cómodo y agradable. Esta mañana, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha querido acercarse a la localidad para ver de cerca, junto a su alcalde Juan José Herrero, cómo han quedado las últimas obras que han transformado varios rincones del pueblo.

La inversión total de la Diputación ronda los 28.000 euros, el objetivo ha sido claro: que las plazas y calles no solo se vean mejor, sino que sean espacios más seguros y vivos.

Uno de los cambios más visibles está justo frente al Ayuntamiento. Lo que antes era una zona algo deteriorada se ha convertido ahora en una pequeña plaza renovada y segura que sirve de bienvenida al consistorio, coronada por un monolito con el escudo del municipio que refuerza el orgullo local.

Pero las mejoras también han llegado a lugares con mucha historia, como el entorno del lavadero, donde se ha puesto a punto el circuito del agua, o las calles de la Iglesia y Alegría, que ahora lucen nuevas aceras, fuentes y un aspecto mucho más cuidado tras la retirada de elementos que estaban en mal estado.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén en Renedo de la Vega. Diputación de Palencia.

Pensando en el corazón social del pueblo, la Diputación ha volcado buena parte de su apoyo en el edificio de usos múltiples. Este espacio, que hace las veces de teleclub, es el verdadero punto de encuentro donde los vecinos se reúnen para charlar y compartir su tiempo.

Las obras han servido para arreglar las deficiencias que tenía el local y asegurar que la comunidad tenga un refugio acogedor y en perfectas condiciones para su vida social.

Este esfuerzo es solo un capítulo más de una relación que viene de lejos, ya que desde 2015 se han invertido más de 830.000 euros en Renedo para mejorar desde los servicios básicos hasta la cultura.

La mirada ya está puesta en el futuro próximo, con nuevos planes para renovar el pavimento y mejorar las tuberías de varias calles, demostrando que, para la Diputación, cada pequeña mejora en un pueblo es un paso gigante para que nadie se sienta olvidado en el medio rural.