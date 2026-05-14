Armisén inicia la búsqueda de una solución para asegurar la continuidad del camino de sirga entre Valladolid y Palencia

El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, dependiente de la Diputación de Palencia, ha comenzado la búsqueda de una solución técnica para garantizar la continuidad segura del camino de sirga en el cruce con la carretera N-610, en Castromocho, uno de los puntos que se consideran más complejos del Ramal de Campos para ciclistas y peatones.

Con este objetivo se ha licitado un estudio técnico y la redacción del pertinente proyecto constructivo, que contará con un presupuesto de 9.994 euros y un plazo de ejecución no superior a los cinco meses.

Así ha sido comunicado por la presidenta del Consorcio del Canal y de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, al alcalde de Castromocho, Florencio Caballero, en el transcurso de un encuentro en el que analizaron conjuntamente la actuación para avanzar hacia una solución que mejore la seguridad y la continuidad del recorrido para visitantes, vecinos y usuarios de la ruta.

La meta es crear una alternativa viable desde el punto de vista técnico, funcional, paisajístico y económico que permita eliminar dicha barrera en el recorrido entre Valladolid y Palencia.

Tal y como ha explicado Armisén, la dificultad principal está en las especiales características constructivas del puente sobre el Canal de Castilla.

A diferencia de otros puntos en los que se ha resuelto la continuidad del recorrido con pasarelas peatonales inferiores o la recuperación de antiguos andenes, en este caso la distancia entre la estructura del puente y la lámina de agua es de poco más de un metro de altura, siendo inviable la instalación de una pasarela bajo el tablero.

Esto obliga a estudiar soluciones específicas adaptadas a las singularidades del entorno y compatibles con la protección paisajística y ambiental del Canal de Castilla, que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El trabajo contratado deberá plantear al menos tres alternativas distintas para dar respuesta al cruce del camino de sirga con la N-610, valorando no solo criterios funcionales y económicos, sino también cuestiones relacionadas con la integración estética, el impacto paisajístico y el mantenimiento futuro de la infraestructura resultante.

Una vez se seleccione la alternativa más adecuada, se redactará el proyecto básico y de ejecución, que incluirá estudios geotécnicos, topográficos, análisis hidráulicos, cálculos estructurales, estudio de seguridad y salud y gestión de residuos, entre otros trabajos técnicos que se requieren.

De tener contacto con el agua del Canal de Castilla la solución que se escoja, se llevarán a cabo análisis específicos para determinar la idoneidad de los materiales y asegurar la conservación de la infraestructura.

El Consorcio viene realizando diversas actuaciones dirigidas a mejorar la movilidad no motorizada y la seguridad de los usuarios de los caminos de sirga en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Canal de Castilla.

En otros puntos del Canal ya se han ejecutado soluciones como las pasarelas peatonales de Valdemudo en Husillos, Fuentes de Nava, el Puente del Deseo de Paredes de Nava o Grijota, así como la recuperación del andén del Puente de las Arcas en Palencia.