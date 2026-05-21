La nueva vida en el pueblo de 59 familias: reciben ayudas de hasta 900 euros para fomentar la natalidad

Un grupo de niños junto a la presidenta de la Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia sigue reforzando su apuesta por el medio rural con nuevas ayudas destinadas a fomentar la natalidad en los municipios de la provincia.

La institución provincial ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la segunda resolución parcial de la convocatoria de subvenciones de pago único para el año 2026, con la concesión de ayudas a 59 familias por un importe total de 30.881 euros.

Las cuantías aprobadas oscilan entre los 900 y los 100 euros, dependiendo de cada caso.

Con esta nueva resolución, la Diputación suma ya en lo que va de año un total de 102 familias beneficiadas y 53.656 euros repartidos, tras añadirse a los 43 beneficiarios y los 22.775 euros concedidos en la primera resolución parcial.

La línea de ayudas cuenta con una dotación global de 160.000 euros y forma parte de las medidas impulsadas por la institución provincial para hacer frente al reto demográfico.

El objetivo es facilitar apoyo económico a las familias que deciden desarrollar su proyecto de vida en los pueblos palentinos y contribuir así a fijar población en el territorio.

La convocatoria está dirigida a progenitores o adoptantes de niños nacidos o adoptados en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

Además, el sistema de concesión se realiza de manera directa y con escasa carga burocrática, ya que únicamente es necesario presentar la solicitud junto con la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos.

La ayuda concedida por la Diputación equivale a la aportada previamente por el ayuntamiento donde estén empadronados tanto la familia beneficiaria como el menor.

Asimismo, las cuantías aumentan un 25 por ciento en el caso del segundo hijo y un 50 por ciento a partir del tercero, con el objetivo de respaldar especialmente a las familias numerosas.

Desde la Diputación destacan que estas ayudas buscan garantizar que quienes apuestan por vivir en el medio rural cuenten con apoyos desde el primer momento, reforzando así el futuro de los pueblos de la provincia.