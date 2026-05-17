Palencia se convierte en capital mundial de la física solar a las puertas del eclipse del siglo: "Un fenómeno natural tan bello”

Palencia acogerá mañana un evento científico sin precedentes.

El Centro Cultural Provincial de la Diputación abrirá sus puertas desde las nueve de la mañana para albergar el Simposio Internacional del Sol y los Eclipses, bautizado con el nombre de SOLPÉ, una jornada que reunirá a algunos de los físicos solares e investigadores más destacados del panorama internacional junto a estudiantes universitarios y de bachillerato.

Todo ello en la antesala de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del siglo: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026.

La iniciativa parte de la Diputación Provincial de Palencia, que ha querido adelantarse al gran acontecimiento astronómico con un acto de divulgación científica de altura.

El 12 de agosto de 2026, la luna tapará completamente el disco solar en una franja que atravesará la Península Ibérica de oeste a este, desde Galicia y Asturias hasta las Islas Baleares.

España será, además, el único territorio habitado del planeta desde el que se podrá contemplar el fenómeno en su plenitud.

Palencia ocupa una posición privilegiada dentro de esa franja de totalidad, lo que ha motivado que la Diputación haya emprendido con meses de antelación una ambiciosa estrategia de turismo científico y divulgación.

El programa arrancará a las 10 horas con la apertura institucional y se extenderá hasta las 20 horas, con ponencias, una mesa redonda y un espacio de diálogo pensado especialmente para jóvenes investigadores.

Entre los ponentes destaca el doctor José Carlos del Toro, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que fue director de este instituto entre 2004 y 2007 y que hoy lidera su Grupo de Física Solar.

Del Toro es coinvestigador principal del instrumento PHI (polarimetric and helioseismic imager) a bordo de la misión Solar Orbiter, lanzada en 2020 en colaboración entre la Agencia Espacial Europea y la NASA.

Desde Cartagena y con una trayectoria que empezó, según él mismo reconoce con humor, cuando estaba a punto de estudiar Historia del Arte, Del Toro se ha convertido en uno de los mayores expertos del mundo en los campos magnéticos solares.

"El Sol es el astro que más física nos permite hacer", explica. “Al tenerlo cerca podemos cotejar nuestras ideas y teorías con mucho más margen de fiabilidad que con el resto de cuerpos celestes”.

Su charla del lunes abordará cómo ese campo magnético, el mismo fenómeno que hace que un imán se pegue al frigorífico, se concentra en el Sol de forma extremadamente intensa, almacenando una energía capaz de desencadenar tormentas que afectan directamente a la vida en la Tierra.

"Vivimos dentro de la estrella aunque no seamos conscientes de ello", señala.

“Cuando se contempla la corona solar durante un eclipse total, uno se da cuenta de que el Sol no acaba en el borde del disco. Tiene una atmósfera tenue que se extiende hasta los confines del sistema solar”.

El interior del sol

También tomará la palabra el doctor Javier Rodríguez-Pacheco, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Alcalá y uno de los nombres más reconocidos en el ámbito del clima espacial.

Oriundo de Ciudad Rodrigo, estudió en Salamanca y La Laguna antes de pasar por la Agencia Espacial Europea en Holanda y recalar en Alcalá, donde lidera el Grupo de Investigación Espacial.

Es investigador principal del instrumento EPD (energetic particle detector) a bordo del mismo Solar Orbiter, y ha presidido el Comité Asesor para la Exploración de la Heliosfera de la NASA.

Además, fue consultado frecuentemente por esa agencia en relación con la exitosa misión Artemis II.

Rodríguez-Pacheco ofrecerá dos ponencias: una sobre el interior del Sol, de lo que no vemos, y otra sobre el medio interplanetario, ese espacio que no es exactamente un vacío.

"Todo el sistema solar está dentro de la influencia del Sol, dentro de una atmósfera muy rarificada pero que está ahí", explica.

“Y esa atmósfera, de vez en cuando, igual que en la Tierra tenemos una suave brisa marina y tenemos huracanes, produce tormentas solares”.

Las consecuencias de esas tormentas pueden ir desde problemas en la red eléctrica hasta niveles de radiación que superan los de un reactor nuclear para los astronautas en el espacio.

El científico recuerda que en tiempos del presidente Obama se encargó un informe a los expertos para evaluar si el escenario de una tormenta perfecta era algo más que el guion de una película de Hollywood.

La respuesta fue que sí, que es algo muy serio. "No nos queda ninguna duda de que tarde o temprano vendrá una tormenta. La cuestión es estar preparados", advierte.

El fenómeno más brutal de todos, explica Rodríguez-Pacheco, son las eyecciones coronales de masa, ese instante en que un trozo de la corona solar se desprende y sale despedido al espacio.

Y aquí el catedrático se permite una precisión que va más allá de la terminología: muchos colegas suyos, por influencia directa del inglés, las llaman eyecciones de masa coronal, pero él defiende que el término correcto es al revés.

"Cuando dices eyección de masa coronal estás implícitamente diciendo que toda la masa que se emite es de la corona", razona.

“Y lo que hemos encontrado los que medimos las cosas en el espacio es que a veces hay material que tiene propiedades físicas de otras capas de la atmósfera solar, no solo de la corona.

Por eso el término correcto es eyección coronal de masa”. Un matiz que, más allá del debate académico, ilustra hasta qué punto estos fenómenos siguen deparando sorpresas incluso para quienes los estudian desde dentro.

Para poder observar estas eyecciones, además, se necesita un telescopio especial que tape el disco solar o, precisamente, un eclipse.

De hecho, existe una imagen del siglo XIX que los científicos consideran la primera eyección coronal de masa registrada, algo anómalo captado durante la totalidad que entonces nadie supo interpretar.

Guía ciudadana

El tercer ponente es Óscar Díez Higuera, químico de formación y profesor retirado de física, química y astronomía en institutos de Palencia.

Cofundador de la Agrupación Astronómica Palentina hace más de 40 años, Díez Higuera es también el autor de la Guía del Eclipse editada por la propia Diputación, una publicación pensada para que el ciudadano se aproxime al fenómeno con algo más que curiosidad.

"La guía tiene dos partes", explica. “Una habla del Sistema Solar para que sepamos dónde estamos ubicados, y otra habla del eclipse para que no nos limitemos al puro espectáculo”.

Su ponencia del lunes, a las 13.30 horas, se centrará en cómo observar el eclipse desde Palencia y en el papel que puede desempeñar la astronomía amateur en este tipo de eventos.

También participarán en el simposio el doctor Marco Romoli, de la Universidad de Florencia e investigador principal del coronógrafo Metis del Solar Orbiter, especializado en el estudio del plasma de la corona solar; César García Marirrodriga, ingeniero aeronáutico de la ESA con una extensa trayectoria en misiones como LISA Pathfinder y Solar Orbiter.

También los estudiantes de la Universidad de Valladolid David Ramos y Víctor Cob Antolín, que participarán en una ponencia-diálogo sobre vocación científica y carreras STEM.

Varios de los ponentes del simposio forman parte de Solar Orbiter, una misión que ha marcado un hito en la participación española en la exploración espacial. Lanzada en febrero de 2020, la nave se acerca al Sol tanto como Mercurio, al treinta por ciento de la distancia media entre la Tierra y el Sol, y ha sido la primera en observar la estrella desde distintos ángulos simultáneamente.

Su inclinación progresiva respecto al plano de la eclíptica permitirá obtener imágenes inéditas de los polos solares, una región clave para entender los ciclos de actividad magnética.

El lanzamiento coincidió con el estallido de la pandemia de Covid-19, lo que obligó a los equipos a poner en funcionamiento todos los sistemas de la nave desde sus casas.

"Fue algo increíble", recuerda Rodríguez-Pacheco. “Cada uno en su casa, con sus circunstancias, que si el niño llora, que si el perro ladra... Tuvimos que tomar decisiones críticas, o lo hacíamos desde casa o perdíamos la misión”.

Más allá de la ciencia de alto nivel, el simposio tiene también una dimensión práctica y ciudadana muy concreta. Los expertos coinciden en que el eclipse del 12 de agosto va a generar una afluencia de visitantes sin precedentes.

El doctor Del Toro calcula que entre tres y cinco millones de personas podrían desplazarse a España solo para el eclipse, concentradas en una franja muy estrecha del territorio.

Existe ya una comisión interministerial con 13 ministerios y las comunidades autónomas afectadas coordinando los preparativos logísticos y de protección civil.

"Es muy importante que las autoridades se hayan puesto a trabajar en la preparación de la logística", señala Del Toro. “Y es muy importante aprovechar para que el ciudadano de a pie pueda ser partícipe y disfrutar de un fenómeno natural tan bello y tan único”.

Óscar Díez Higuera, que lleva décadas observando el cielo desde los páramos palentinos, insiste en algunos consejos básicos para los no iniciados: buscar un horizonte despejado hacia el oeste, sin colinas ni obstáculos que puedan tapar el sol cuando ya esté bajo, y no intentar ver el eclipse sin protección homologada.

"Ni una radiografía, ni un cristal ahumado, ni la careta de un soldador. Gafas homologadas", advierte con rotundidad. Añade que durante las fases de eclipse parcial, cuando el sol sigue siendo visible, existen también otras alternativas seguras, como la proyección o las imágenes que se forman en el suelo a través del follaje de los árboles.

Red de conocimiento

El simposio del lunes acogerá además a estudiantes de las universidades de Valladolid, Burgos, Salamanca y León, así como alumnado de bachillerato de ciencias.

La Universidad de Valladolid está tramitando el reconocimiento académico de la jornada para los universitarios que participen en ella.

El encuentro aspira a convertirse en un espacio de contacto entre la investigación de vanguardia y las generaciones que vienen, en la línea de lo que Rodríguez-Pacheco defiende con convicción. "Esa curiosidad, el preguntarse por todo, es lo que ha hecho que estemos aquí. Nunca la perdáis."

Con este simposio, Palencia da un paso decidido para convertirse no solo en un enclave privilegiado para la observación del eclipse, sino en un referente de la divulgación científica a escala nacional e internacional.

El 12 de agosto aún queda, pero el lunes, en el Centro Cultural Provincial, comenzará a contarse la historia.