Entra en vigor: la Diputación repartirá 100.000 euros entre comercios rurales y vendedores ambulantes de Palencia

Comercio de proximidad en un pueblo de Palencia.

La Diputación de Palencia ha dado un importante impulso este año a las ayudas destinadas a mantener servicios esenciales de abastecimiento en los pueblos más pequeños de la provincia.

La institución provincial destinará 100.000 euros a respaldar la actividad de comercios rurales y vendedores ambulantes, una cifra que supone un incremento del 52,6 por ciento respecto a la convocatoria anterior.

La propuesta de resolución, que ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Informativa de Desarrollo Socioeconómico,

Luego será publicada próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia, permitirá beneficiar a 38 negocios y profesionales, nueve más que el pasado año, cuando se concedieron 29 ayudas por un importe total de 65.546 euros.

El aumento presupuestario responde a la voluntad de la Diputación de atender todas las solicitudes que cumplían los requisitos establecidos.

Gracias a ello, el número de beneficiarios crece un 31 por ciento, reforzando una línea de apoyo considerada estratégica para garantizar el acceso a productos básicos en los municipios con menor población.

Las ayudas están dirigidas a establecimientos comerciales y vendedores ambulantes que desarrollan su actividad en localidades de hasta 500 habitantes, donde en muchos casos estos negocios representan el único punto de abastecimiento para los vecinos.

Dos líneas de apoyo

La convocatoria se divide en dos programas diferenciados. Por un lado, la línea destinada al comercio minorista de proximidad permitirá respaldar a 18 establecimientos rurales con una cuantía global de 48.525,41 euros.

Se trata de pequeños comercios de alimentación, productos básicos o establecimientos mixtos, incluidos aquellos bares que también prestan servicio de tienda.

Por otro lado, la línea de venta ambulante contará con una dotación de 51.475 euros para apoyar a 20 profesionales que recorren de forma habitual al menos tres municipios de menos de 500 habitantes.

Su labor resulta fundamental en aquellas localidades que carecen de comercio permanente.

Ayudas para mantener abiertos los negocios

Las subvenciones permitirán financiar gastos directamente relacionados con el mantenimiento de la actividad.

Entre ellos figuran las cuotas de autónomos, los costes laborales de trabajadores indefinidos, los servicios de gestoría y asesoramiento, los suministros energéticos de los comercios o los seguros de los vehículos utilizados por los vendedores ambulantes.

Desde la Diputación destacan que estas ayudas no solo garantizan el acceso a bienes de primera necesidad, sino que también contribuyen a sostener empleo, actividad económica y servicios en el territorio, elementos clave para fijar población y combatir la despoblación.

Con esta nueva convocatoria, la institución provincial refuerza su apuesta por el comercio de proximidad y por la continuidad de unos servicios que resultan esenciales para la calidad de vida de los vecinos de los pueblos palentinos.