La Diputación de Palencia destina 55.000 euros al programa Intern@cion@lízate

La Diputación de Palencia destina 55.000 euros al programa Intern@cion@lízate

Palencia

La Diputación de Palencia destina 55.000 euros a la internacionalización de las empresas

La institución aprobó la partida para el proyecto que desarrolla junto a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios.

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La Diputación de Palencia ha efectuado su aportación de 55.000 euros para el programa Intern@cion@lízate, el proyecto con el que colabora con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios para ayudar a las empresas a vender sus productos y servicios en el exterior.

Los beneficiarios son empresas ubicadas en la provincia, con productos o servicios exportables y propios. En el programa pueden participar compañías sin experiencia internacional y aquellas que realizan exportaciones ocasionales y quieren incrementarlas,

También las que realizan habitualmente exportaciones pero necesitan asesoramiento o quieren iniciarse en nuevos mercados o las que han trabajado con el programa en ediciones anteriores y han seguido las recomendaciones realizadas.

Ángeles Armisén junto a los representantes de los grupos de acción local.

Desde su puesta en marcha, en 2019, el proyecto ha tenido una gran aceptación entre las empresas palentinas, que han buscado el apoyo y el asesoramiento en su proceso de internacionalización y se han realizado un buen número de diagnósticos y planes individualizados para acceder a los mercados exteriores.

La cuantía de la Diputación servirá para reforzar las acciones de difusión del proyecto, su continuidad y captación de empresas, vía telefónica, visitas presenciales o correo electrónico y se difundirá en redes sociales.

También se llevará a cabo una decena de planes de internacionalización, de los que siete serán empresas del medio rural, en sus distintas modalidades: Plan Inici@r, Plan Exp@ndir y Plan Consolid@r.

Por lo menos se facilitará una decena de listados de importadores para empresas que lo soliciten (complementario a los diagnósticos internacionales), al menos una píldora formativa sobre comercio internacional, un estudio de exportaciones palentinas en 2025, y la realización de un avance de 2026 (que serán publicados en la web y en redes sociales).

También se realizarán dos acciones de promoción internacional, una de difusión y degustación de Alimentos de Palencia y otra de promoción de punto de venta, además de la resolución de consultas, asesoramiento sobre mercados, aranceles y otras cuestiones relativas a comercio exterior y la comunicación de acciones y resultados.

Durante el desarrollo del programa del pasado año se han realizado 16 planes internacionales, de ellos 13 correspondientes a empresas del medio rural, se han entregado 42 listados de importadores internacionales a 15 empresas palentinas.

Se ha llegado mediante correo a más de un millar de empresas, se han realizado tres píldoras informativas sobre una acción promocional en Alemania y las oportunidades comerciales en África y Costa Rica, lo cual reafirma el compromiso de las entidades organizadoras por el medio rural.

La acción promocional en Berlín tuvo repercusión en los mercados alemanes durante el periodo navideño y varias empresas establecieron acuerdos comerciales. Consistió en una degustación de productos de 15 empresas palentinas para 46 asistentes, y contó con la colaboración con el ICEX y la Cámara de Comercio de España en Alemania.

También se llevó a cabo un estudio sobre impacto aranceles Estados Unidos, y se han resuelto consultas, asesoramiento sobre mercados, y otras cuestiones relativas a comercio exterior y la comunicación de acciones y resultados