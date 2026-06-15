La Diputación de Palencia destina 55.000 euros a la internacionalización de las empresas

La Diputación de Palencia ha efectuado su aportación de 55.000 euros para el programa Intern@cion@lízate, el proyecto con el que colabora con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios para ayudar a las empresas a vender sus productos y servicios en el exterior.

Los beneficiarios son empresas ubicadas en la provincia, con productos o servicios exportables y propios. En el programa pueden participar compañías sin experiencia internacional y aquellas que realizan exportaciones ocasionales y quieren incrementarlas,

También las que realizan habitualmente exportaciones pero necesitan asesoramiento o quieren iniciarse en nuevos mercados o las que han trabajado con el programa en ediciones anteriores y han seguido las recomendaciones realizadas.

Desde su puesta en marcha, en 2019, el proyecto ha tenido una gran aceptación entre las empresas palentinas, que han buscado el apoyo y el asesoramiento en su proceso de internacionalización y se han realizado un buen número de diagnósticos y planes individualizados para acceder a los mercados exteriores.

La cuantía de la Diputación servirá para reforzar las acciones de difusión del proyecto, su continuidad y captación de empresas, vía telefónica, visitas presenciales o correo electrónico y se difundirá en redes sociales.

También se llevará a cabo una decena de planes de internacionalización, de los que siete serán empresas del medio rural, en sus distintas modalidades: Plan Inici@r, Plan Exp@ndir y Plan Consolid@r.

Por lo menos se facilitará una decena de listados de importadores para empresas que lo soliciten (complementario a los diagnósticos internacionales), al menos una píldora formativa sobre comercio internacional, un estudio de exportaciones palentinas en 2025, y la realización de un avance de 2026 (que serán publicados en la web y en redes sociales).

También se realizarán dos acciones de promoción internacional, una de difusión y degustación de Alimentos de Palencia y otra de promoción de punto de venta, además de la resolución de consultas, asesoramiento sobre mercados, aranceles y otras cuestiones relativas a comercio exterior y la comunicación de acciones y resultados.

Durante el desarrollo del programa del pasado año se han realizado 16 planes internacionales, de ellos 13 correspondientes a empresas del medio rural, se han entregado 42 listados de importadores internacionales a 15 empresas palentinas.

Se ha llegado mediante correo a más de un millar de empresas, se han realizado tres píldoras informativas sobre una acción promocional en Alemania y las oportunidades comerciales en África y Costa Rica, lo cual reafirma el compromiso de las entidades organizadoras por el medio rural.

La acción promocional en Berlín tuvo repercusión en los mercados alemanes durante el periodo navideño y varias empresas establecieron acuerdos comerciales. Consistió en una degustación de productos de 15 empresas palentinas para 46 asistentes, y contó con la colaboración con el ICEX y la Cámara de Comercio de España en Alemania.

También se llevó a cabo un estudio sobre impacto aranceles Estados Unidos, y se han resuelto consultas, asesoramiento sobre mercados, y otras cuestiones relativas a comercio exterior y la comunicación de acciones y resultados