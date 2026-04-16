Casi 400.000 euros para mejorar la vida de los mayores: la Diputación de Palencia moderniza San Telmo

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, en la Residencia de Mayores San Telmo

La Diputación de Palencia reafirma su compromiso con las personas mayores con una inversión global superior a los 387.000 euros en la Residencia de Mayores San Telmo en 2026 para mejorar la calidad de vida de los residentes y avanzar en la modernización de sus instalaciones.

Estas actuaciones se concretan, por un lado, en la instalación de un nuevo sistema de llamada residente-enfermería y megafonía, actualmente en fase de finalización, con una inversión de 147.015 euros.

Por otro, en el cambio de ventanas y ventanales del centro, previsto para este año, con un presupuesto estimado de 240.000 euros. Ambas intervenciones permitirán mejorar la seguridad, la eficiencia energética y el confort de los usuarios.

Estas inversiones se enmarcan en el presupuesto global de la residencia para 2026, que asciende a 6,36 millones de euros, reflejo del esfuerzo sostenido de la institución provincial por garantizar unos servicios públicos de calidad centrados en las personas.

La Residencia de Mayores San Telmo dispone de 99 plazas residenciales y un total de 83 habitaciones, de las cuales solo ocho son dobles, lo que supone que el 91,2 % de las estancias son individuales, favoreciendo así la intimidad y el bienestar de los residentes.

El centro funciona bajo un modelo innovador basado en ocho unidades de convivencia, con equipos estables de profesionales que generan entornos seguros, cercanos y personalizados.

Este sistema promueve la participación activa de los residentes, su autonomía y autodeterminación, al tiempo que garantiza un trato afectivo, respetuoso con su identidad y adaptado a sus necesidades.

La residencia cuenta con una plantilla de 83 profesionales de distintas disciplinas —medicina, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, auxiliares, personal administrativo, de mantenimiento y recepción— que hacen posible una atención integral y de calidad.

Desde la Diputación de Palencia se subraya que estas actuaciones responden a una prioridad clara: situar a las personas en el centro de todas las políticas públicas, especialmente a quienes más lo merecen.

Los mayores, destacan, han construido la sociedad del bienestar de la que hoy disfrutamos, han cuidado de generaciones enteras y ahora deben recibir el mismo cuidado, respeto y calidad de vida.

En este sentido, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha señalado que “nuestros mayores merecen vivir con los mejores estándares de calidad de vida, después de haber dedicado su vida a construir la sociedad que hoy tenemos.

Desde la Diputación trabajamos cada día para garantizar una atención cercana, humana y de calidad, poniendo siempre a las personas en el centro de todas nuestras acciones”.

Este compromiso se refleja también en la vida diaria del centro, que recientemente celebró la festividad de su patrón, San Telmo, con una programación especial que reunió a residentes, trabajadores y familias.

En los actos participó la presidenta, junto al diputado de Servicios Sociales.

La celebración culminó con una solemne eucaristía y la tradicional procesión por los jardines, acompañadas de actuaciones musicales, bailes tradicionales y la actuación del vocalista Jesús Nalda, en una jornada marcada por la convivencia y el disfrute compartido.