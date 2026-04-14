Palencia inicia la cuenta atrás para el eclipse solar total y lanza un simposio internacional con expertos de primer nivel

Presentación del Simposio Internacional del Sol y los Eclipses de la Diputación de Palencia con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026

La provincia de Palencia ha iniciado la cuenta atrás para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. Para ello, la Diputación ha lanzado la presentación del Simposio Internacional del Sol y los Eclipses en el que expertos locales, nacionales e internacionales se reunirán para acercar a la ciudadanía los últimos avances en el conocimiento del sol.

Así lo han trasladado la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, el ingeniero aeronáutico de la Agencia Espacial Europea, César García Marirrodriga, el estudiante de Física y Matemáticas de la Universidad de Valladolid (UVa), David Ramos, y la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, durante la presentación.

Durante el acto también han estado presentes el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Antonio Rubio Mielgo, el presidente de la Agrupación Astronómica de Palencia, José Antonio Sáez, y el ponente y profesor de física Óscar Díez Higuera.

Ángeles Armisén preside la presentación del Simposio Internacional del Sol y los Eclipses

El encuentro tendrá lugar el próximo 18 de mayo de 2026 en el Centro Cultural Provincial de Palencia desde las 09:00 horas. Allí se reunirán destacados físicos solares de reconocido prestigio internacional que pondrán en valor la relevancia histórica, científica y cultural de los eclipses.

A su vez, la jornada pretende convertir este evento en un espacio de encuentro entre expertos y público general, fomentando el diálogo, la participación y el interés por la ciencia.

Con todo ello, Palencia busca situarse como un referente en la divulgación científica a nivel nacional e internacional. El simposio acogerá también a estudiantes de las universidades de Valladolid, León, Burgos y Salamanca, además de alumnos de Bachilleratos del itinerario de ciencias.

Por otro lado, la UVa está tramitando el reconocimiento de este simposio formativo para los estudiantes que participen en la jornada.

Objetivos principales

Entre las principales metas del simposio está la divulgación del eclipse solar total del 12 de agosto, además de la promoción de su observación segura y responsable; el impulso al conocimiento de la física solar y sus avances más recientes; o la creación de oportunidades de interacción entre especialistas internacionales, estudiantes, profesionales del sector y jóvenes investigadores.

El encuentro está enmarcado en la antesala de un acontecimiento astronómico que tiene una relevancia extraordinaria, siendo Palencia un enclave privilegiado para la observación del eclipse solar total dentro de una franja que atravesará España desde Galicia y Asturias hasta Baleares.

Nuestro país, a su vez, será el único territorio habitado del planeta en el que podrá disfrutarse este fenómeno en su totalidad. En lo que respecta a Palencia, el eclipse alcanzará su fase total a eso de las 20:30 horas, con una duración de unos 100 segundos.

Será observable de forma parcial desde las 19:30 hasta las 21:20 horas, ofreciendo una experiencia única tanto para la comunidad científica como para el público en general.

Las inscripciones, que serán gratuitas, están abiertas desde este martes 14 de abril y pueden formalizarse en la página web https://astroturismopalencia.es/

Entre los ponentes más destacados están José Carlos del Toro, del CSIC y el Instituto de Astrofísica de Andalucía; Marco Romoli, investigador y profesor asociado en la Universidad de Florencia; Javier Rodríguez-Pacheco, de la Universidad de Alcalá; César García Marirrodriga, ingeniero superior aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid; Óscar Díez Higuera, palentino y químico por la UVa; y David Ramos y Víctor Cob, estudiantes de último curso del doble grado en Física y Matemáticas de la UVa.